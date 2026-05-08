В Калифорнии, в округе Монтерей, начали внедрять систему управления светофорами с использованием искусственного интеллекта.

С начала мая девять светофоров на одной из трасс в округе Монтерей переходят на адаптивную систему управления движением (Adaptive Traffic Signal Control, ATSC).

Новая технология будет автоматически менять режим работы светофоров в зависимости от дорожной ситуации в реальном времени. Власти рассчитывают, что это поможет сократить пробки и улучшить движение на одном из самых загруженных участков трассы.

Перед запуском система несколько месяцев проходила тестирование и настройку. Проект реализуется в рамках пятилетней пилотной программы, одобренной Транспортным агентством округа Монтерей.

Ведомства обещают регулярно публиковать результаты работы новой системы. Сообщается, что местные власти получили систему управления трафиком с использованием искусственного интеллекта в рамках пилотного проекта стоимостью $1,2 млн.