Белый дом опубликовал обращение президента США ко Дню национальной молитвы

Белый дом распространил президентское послание по случаю Национального дня молитвы, отмечаемого в США. В обращении подчеркивается значение веры, молитвы и доверия к Богу в истории страны, а также роль религиозных традиций в формировании американской государственности.

В послании также проводится историческая линия от религиозных традиций Европы и ранних цивилизаций до основания США, войны за независимость и последующего развития страны. Отдельно упоминается, что в период борьбы за независимость Второй Континентальный конгресс объявлял дни молитвы и поста с просьбой о защите и поддержке. Президент подчеркнул, что вера, по его словам, сопровождала ключевые этапы истории США — от Гражданской войны и мировых конфликтов до космической программы и современных культурных достижений.

“От колыбелей цивилизации в древнем мире до христианских империй средневековой Европы и чудесного основания нашей собственной нации — весь западный опыт был связан золотой нитью преданности Богу. Вера Америки наиболее ярко проявилась во время нашей борьбы за независимость, когда Второй Континентальный конгресс объявил день «смирения, поста и молитвы», чтобы искать Божьего промысла и просить Его защиты и благословения в их борьбе за свободу, добродетель и потомство.

Всего через несколько недель после этого, вооружённые непоколебимой верой, колонии объявили о своей независимости от Великобритании 4 июля 1776 года и проложили путь к окончательной победе свободы пять лет спустя при Йорктаунe.

В последующие годы это гордое право по рождению — вера — побуждало нашу нацию расширять независимость до самых дальних уголков нашего континента; сохранять наш Союз посреди кровавой Гражданской войны; отменить рабство; выиграть две мировые войны; победить злые силы атеистического коммунизма; установить наш флаг на Луне; и ежедневно продвигать истину, красоту и добро в нашей культуре”, – сказал Трамп.

Президент отметил, что в год 250-летия независимости США страна вспоминает «благословения, дарованные народу и государству», и призвал граждан к единению в молитве и благодарности.

Также сообщается о планах проведения массовых мероприятий в Вашингтоне, включая собрание на Национальной аллее, приуроченное к дате.

В завершение обращения содержится призыв к американцам объединиться в молитве в церквях, школах, на рабочих местах и дома, а также напоминание о роли религиозной традиции в истории страны.