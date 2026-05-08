Президент США объявил 8 мая 2026 года Днём Победы во Второй мировой войне, отметив мощь Вооружённых сил США.

Белый дом опубликовал прокламацию президента Дональда Трампа, согласно которой 8 мая 2026 года в США объявлен Днём Победы во Второй мировой войне.

“Мы празднуем монументальную победу Америки над тиранией и злом в Европе, достигнутую благодаря мощи наших Вооружённых сил и сил наших союзников. 8 мая 1945 года железная хватка нацистской Германии была сломлена, и новость о победе прокатилась по всей нашей великой стране и миру, став решающим поворотным моментом в истории свободы, – сказал Дональд Трамп, – От легендарного штурма пляжей Нормандии до суровой и тяжёлой обороны в ходе Арденнской операции, мужество бесчисленных американских солдат пронесло дело союзников через пустыни Северной Африки и леса Западной Европы, пока силы нацистского режима не рухнули в прах”.

В документе говорится, что победа над нацистской Германией в 1945 году стала «решающим поворотным моментом в истории свободы» и была достигнута благодаря усилиям Вооружённых сил США и союзников. Отдельно подчёркивается роль высадки в Нормандии, боёв в Европе и вклад тыла в обеспечение победы.

Президент США отметил, что война против нацистской Германии унесла жизни более 250 тысяч американцев, назвав их жертву основой сохранения свободы и демократии.

В прокламации также заявляется, что США продолжат поддерживать «самые сильные в мире вооружённые силы» для защиты суверенитета и предотвращения угроз.

Решение приурочено к 250-летию независимости Соединённых Штатов.