36-летняя Дилрабо Обидова была приговорена к отбытию срока, равного периоду, проведенному ею под стражей в ожидании суда, и 30 августа 2024 года была депортирована в Узбекистан без возможности подать заявление на получение убежища или любую другую иммиграционную помощь за ее роль в давнем иммиграционном заговоре, ложном утверждении при подаче заявления и использовании паспорта, а также незаконное получение гражданства или натурализации. Обидова признала себя виновной в мае 2024 года. Ее муж, Абдувосит Разиков, был обвинен в том же обвинительном заключении, но остается на свободе.

Согласно судебным документам, Обидова и Разиков вступили в сговор в 2007 году, чтобы привезти Обидову в США из Узбекистана и обманным путем получить для нее иммиграционные льготы. С этой целью Обидова вступила в фиктивный брак с гражданином США, будучи замужем за Разиковым.

Для подкрепления легенды о том, что она якобы законно находится замужем за гражданином США, Обидова переехала к своему фиктивному мужу, подавала с ним совместные налоговые декларации, делала постановочные фотографии и даже указала его данные в свидетельствах о рождении своих детей от Разиков. Обидова с помощью Разикова также подала несколько заявлений на иммиграцию и паспорт, каждый раз делая ложные заявления или скрывая информацию о своих двух браках: фиктивном с гражданином США и с Разиковым.

После получения законного статуса постоянного жителя Обидова попыталась оформить гражданство США, в своем заявлении на натурализацию Обидова сделала множество ложных заявлений, касающихся ее прошлого, ее браков и предыдущих попыток незаконно получить иммиграционные льготы и статус. Сотрудники правоохранительных органов задержали Обидову, когда она отправилась в Орландо на свое последнее собеседование по натурализации.

Расследованием занималась Объединенная группа ФБР по борьбе с терроризмом при содействии со стороны Дипломатической службы безопасности Государственного департамента США, Таможенной и пограничной службы США, Службы гражданства и иммиграции США, Управления по обеспечению соблюдения и высылке иммиграционной и таможенной полиции Майами и Офиса главного юридического советника и Офиса шерифа округа Ориндж.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship