МИД РФ: США «насильно» выдают гражданство детям российских дипломатов

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что власти Соединённые Штаты якобы «принудительно оформляют» американское гражданство детям российских дипломатов, рождённым на территории страны.

По словам Захаровой, такие случаи происходят автоматически по праву рождения, при этом, как утверждает российская сторона, семьи дипломатов не подавали заявлений на получение гражданства и не выражали соответствующего согласия.

В МИД России считают, что подобная практика может использоваться как инструмент политического давления на сотрудников дипломатических миссий. Ведомство заявляет, что рассматривает происходящее как нежелательное вмешательство в правовой статус семей дипломатов.

При этом американская сторона ранее не раз подчёркивала, что предоставление гражданства по месту рождения регулируется внутренним законодательством и применяется ко всем детям, рождённым на территории США, независимо от статуса родителей.