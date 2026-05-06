В Нью-Йорке задержан сотрудник городского департамента транспорта по делу о смертельном ДТП с пешеходом — иммигранткой из Узбекистана.

По данным полиции, 49-летний Джонатан Адорно был арестован 28 апреля — почти через семь недель после аварии, произошедшей 10 марта в районе Куинс. Ему предъявлены обвинения в непредоставлении преимущества пешеходу, имевшему право прохода, а также в несоблюдении должной осторожности.

Как установила следственная группа дорожной полиции NYPD, Адорно управлял самосвалом и при попытке совершить поворот на одной из городских улиц сбил пешехода — 31-летнюю Нилуфар Комилову.

Женщина получила тяжёлые травмы головы и туловища и скончалась на месте происшествия, сообщает NYDailynews.

По сообщениям узбекских СМИ, погибшая является иммигранткой из Узбекистана.

После столкновения водитель остался на месте аварии. Расследование, проводимое подразделением по расследованию ДТП дорожной полиции Нью-Йорка, продолжается.

Согласно судебным данным, следующее заседание по делу назначено на 18 мая в уголовном суде Куинса.