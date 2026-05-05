В штате Южная Каролина украинский беженец Сергий Савченко, работавший водителем сервисов Lyft и Uber, стал жертвой жестокого нападения.

По данным офиса шерифа округа Гринвилл, Савченко получил множественные ножевые ранения после того, как забрал пассажирку, заказавшую поездку из одного из жилых комплексов.

Дочь пострадавшего, Анастасия Савченко, рассказала телеканалу Fox News, что её отец получил 11 ножевых ранений в голову, лицо, руки, бок и спину. По её словам, нападение произошло во время движения: пассажирка, сидевшая на заднем сиденье, нанесла удары сзади. Мужчина провёл два дня в реанимации и, по словам семьи, выжил чудом.

Семья Савченко переехала в США из Украины четыре года назад, спасаясь от войны. Анастасия призналась, что раньше чувствовала себя в безопасности, однако после случившегося это ощущение исчезло. Несмотря на пережитое, её отец намерен вернуться к работе, хотя семья выступает против этого и призывает усилить меры безопасности для водителей.

Как удалось узнать “Славянскому Сакраменто” в суде округа, следствие предъявляет подозреваемой обвинения, включая незаконное ношение оружия при совершении насильственного преступления, покушение на убийство, а также угон или попытку угона автомобиля с применением силы.

В компании Lyft заявили, что осуждают насилие и оказывают поддержку пострадавшему и его семье. Аккаунт пассажирки был заблокирован, а сама компания сотрудничает с правоохранительными органами.

Сейчас Сергий Савченко восстанавливается дома под наблюдением семьи. Помимо физических травм, он переживает серьёзный психологический стресс и временно не может работать. Автомобиль, на котором он выполнял заказы, был угнан и серьёзно повреждён, что усугубило финансовое положение семьи.

Родные открыли сбор средств для покрытия медицинских расходов, реабилитации, утраченного дохода и ремонта или замены автомобиля. Они отмечают, что будут благодарны за любую помощь или распространение информации.