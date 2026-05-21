Власти США арестовали 40-летнего Игоря Михайловича Литвинчука, проживающего в штате Вашингтон, по подозрению в жестоком обращении с находящимся под угрозой исчезновения гавайским тюленем-монахом. Согласно судебным документам, с которыми ознакомился «Славянский Сакраменто», мужчина подозревается в том, что бросал крупные камни в морское млекопитающее у побережья острова Мауи.

Photo: HAWAII DISTRICT COURT

По информации следствия, инцидент произошёл 5 мая в Лахайне, на острове Мауи (Гавайи). По данным федеральных властей, Литвинчук бросил камень «размером с кокос» в сторону гавайского тюленя-монаха, известного местным жителям под именем Lani.

Согласно аффидевиту специального агента Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), свидетели сообщили, что животное спокойно плавало на мелководье и играло с бревном, не проявляя агрессии. На видео, переданном правоохранителям, видно, как мужчина в белой футболке и синих шортах поднимает крупный камень и бросает его прямо в сторону головы тюленя. По версии следствия, камень едва не попал в животное, после чего тюлень резко изменил поведение, испугался и прекратил активность.

Один из свидетелей рассказал, что после происшествия тюлень оставался неподвижным на рифе около полутора часов, что вызвало опасения за его состояние. Очевидцы также сообщили, что, когда они сделали замечание мужчине и сообщили о вызове полиции, он якобы ответил, что ему всё равно, поскольку он «достаточно богат, чтобы оплатить любые штрафы».

Следователи идентифицировали подозреваемого, сопоставив видеозапись с фотографией водительского удостоверения штата Вашингтон. По данным дела, во время инцидента Литвинчук находился в отпуске на Мауи и проживал в местном отеле. После задержания ему зачитали права Миранды, однако он отказался давать показания.

Литвинчуку вменяется незаконное причинение вреда и попытка причинения вреда исчезающему виду, а также незаконное воздействие на морское млекопитающее в нарушение федеральных законов США о защите исчезающих видов и морских млекопитающих.

Согласно законодательству штата Гавайи, умышленное причинение вреда или преследование гавайского тюленя-монаха считается тяжким преступлением класса C, которое предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы и штраф до 50 тысяч долларов.

В случае признания виновным по федеральным обвинениям Литвинчуку может грозить до одного года лишения свободы по каждому пункту обвинения, штраф до 50 тысяч долларов в рамках Закона о видах, находящихся под угрозой исчезновения, штраф до 20 тысяч долларов по Закону о защите морских млекопитающих, а также срок надзорного освобождения после отбытия наказания.