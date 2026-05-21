Гражданка Беларуси признала вину в незаконных поставках авиационных деталей из США в Россию

33-летняя гражданка Беларуси Яна Леонова, в последнее время проживавшая в России, признала вину в незаконной закупке и экспорте американских авиационных компонентов в Россию. Об этом сообщила прокуратура США.

Леонова, также известная как Яна Лявонава (Yana Liavonava), признала себя виновной в федеральном суде США по обвинению в нарушении Закона о реформе экспортного контроля. Вынесение приговора назначено на 10 августа 2026 года.

Согласно материалам дела, после начала полномасштабного вторжения России в Украину в мае 2022 года Леонова вместе с сообщниками из США и Армении организовала схему по закупке авиационного оборудования у американских поставщиков.

Следствие утверждает, что Леонова и её сообщники скрывали реальных конечных пользователей и конечный пункт назначения авиационных компонентов, предоставляя ложные сведения в сопроводительных документах.

Используя компании, зарегистрированные в Армении и других странах, участники схемы переправляли детали в Россию без обязательных лицензий Министерства торговли США, что нарушает американское законодательство.

Кроме того, по данным прокуратуры, Леонова, её бывший российский работодатель и сообщники организовывали переводы денежных средств в долларах США с зарубежных банковских счетов на счета в Соединённых Штатах для оплаты оборудования.

Как утверждают американские власти, поставляемые детали предназначались для частных самолётов, эксплуатируемых или обслуживаемых бывшим работодателем Леоновой — российской компанией, включённой Министерством торговли США в санкционный список Entity List за деятельность, противоречащую интересам национальной безопасности и внешней политики США.

В ноябре 2025 года Яна Леонова была экстрадирована в Соединённые Штаты из Франции в связи с этим делом.