Компания Waymo объявила о планах запуска своего сервиса беспилотных автомобилей в городе Портленд, начав подготовительный этап внедрения технологии.

Как сообщили в компании, на первом этапе автомобили с системой автономного управления будут передвигаться по улицам города в ручном режиме. Это необходимо для сбора данных и адаптации системы к особенностям дорожной инфраструктуры Портленда — от известных мостов до загруженных улиц с частыми осадками.

Waymo уже ведёт работу с городскими и штатными властями, а также с местными партнёрами, чтобы выработать нормативную базу для будущего полноценного запуска сервиса. В компании подчеркивают, что Портленд, известный своим вниманием к устойчивому развитию и инновациям в городской среде, является подходящей площадкой для расширения проекта.

Мэр города Кит Уилсон отметил, что развитие автономного транспорта может сыграть важную роль в достижении целей программы Vision Zero, направленной на полное устранение смертности на дорогах. По его словам, новые технологии способны повысить безопасность всех участников движения и улучшить транспортную систему города.

В Waymo заявляют, что их система автономного вождения демонстрирует значительное снижение числа аварий с тяжёлыми последствиями — по данным компании, в городах присутствия таких инцидентов стало меньше в 13 раз.

Поддержку проекту также выразила организация Mothers Against Drunk Driving. Представитель организации Кэндис Рид подчеркнула, что внедрение беспилотных автомобилей может помочь снизить число случаев вождения в состоянии опьянения и повысить общую безопасность на дорогах.

Сроки полноценного запуска сервиса в Портленде пока не уточняются, однако в компании заявляют, что намерены поэтапно двигаться к созданию безопасного и доступного автономного транспорта для жителей и гостей города.