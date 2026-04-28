Руководитель федерального агентства Центры услуг Medicare и Medicaid (Centers for Medicare & Medicaid Services) Мехмет Оз объявил о проведении масштабной проверки системы контроля за программой Medicaid во всех 50 штатах США.

Инициатива реализуется в рамках политики администрации президента Дональда Трампа по борьбе с мошенничеством в сфере медицинского страхования. Власти потребуют от каждого штата представить подробные планы по повторной проверке поставщиков медицинских услуг, участвующих в программе Medicaid. На подготовку этих документов штатам отведено около 30 дней.

По словам Мехмета Оза, цель проверки — выявить случаи мошенничества, злоупотреблений и неэффективного расходования бюджетных средств. Он отметил, что система Medicaid ежегодно распределяет сотни миллиардов долларов, и даже небольшие нарушения могут приводить к значительным финансовым потерям.

Федеральные власти также намерены оценить, насколько тщательно штаты проводят так называемую «ревалидацию» поставщиков услуг — процедуру подтверждения права врачей, клиник и других организаций участвовать в программе Medicaid. По мнению чиновников, именно недостаточный контроль за такими процедурами часто становится причиной мошеннических схем.

Ожидается, что по итогам проверки могут быть предложены новые федеральные требования и стандарты контроля, направленные на усиление прозрачности работы программы и защиту средств налогоплательщиков.

Ранее администратор Минздрава США Мехмет Оз заявил о масштабном мошенничестве “русско-армянской мафии” в сфере здравоохранения.