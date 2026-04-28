Окружная прокуратура калифорнийского округа Амадор сообщила об аресте 42-летнего Владимира Ченцова из города Пионир. Ему предъявлены обвинения в совершении ряда тяжких преступлений, включая систематическое сексуальное насилие над несовершеннолетним, насильственные действия сексуального характера и сексуальную эксплуатацию ребенка.

На судебном заседании, состоявшемся понедельник днем, подсудимому было отказано в возможности выхода под залог. Следующее слушание по делу назначено на 6 мая.

Расследование началось в марте текущего года после того, как мать пострадавшего ребенка обнаружила материалы недопустимого содержания с участием своего ребенка и обратилась в правоохранительные органы. Следствие установило, что насилие происходило неоднократно как на территории округа Амадор, так и в округе, где ребенок проживал ранее.

В дополнение к основным статьям Ченцову будет предъявлено обвинение в незаконном хранении огнестрельного оружия. Несмотря на распоряжение суда сдать имеющееся оружие, в ходе обысков в его доме и автомобиле детективы обнаружили и изъяли арсенал вооружения. Также в качестве улик были конфискованы электронные носители информации и другие материалы, имеющие значение для дела. На данный момент расследование продолжается.