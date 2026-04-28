Житель штата Нью-Джерси Арсен Лушер, являющийся гражданином Украины, приговорён к 42 месяцам лишения свободы за мошенническую схему, в результате которой более 20 инвесторов потеряли почти 9 миллионов долларов.

По словам федерального прокурора Южного округа Нью-Йорка Джея Клейтона, обвиняемый вводил инвесторов в заблуждение, обещая высокую доходность и скрывая реальные сведения о своём бизнесе. Когда схема начала рушиться, он создавал поддельные документы, чтобы убедить инвесторов в якобы надёжности вложений.

Согласно материалам дела, Лушер и его сообщники привлекали деньги инвесторов, утверждая, что владеют прибыльной транспортной компанией, якобы имеющей контракты с крупными розничными сетями на доставку и установку оборудования. Инвесторам сообщалось, что их средства будут направлены на покупку грузовиков, а доходность составит от 30 до 40 процентов в течение одного-двух лет.

Всего в рамках схемы было привлечено более 40 миллионов долларов. Однако следствие установило, что крупного транспортного бизнеса у обвиняемого не существовало, а средства инвесторов не вкладывались в заявленную деятельность. Вместо этого выплаты первоначальным инвесторам производились за счёт средств новых вкладчиков, что позволяло поддерживать схему на протяжении нескольких лет.

Следствие также установило, что в период совершения преступления Лушер вёл роскошный образ жизни. Он тратил миллионы долларов на азартные игры в казино и на онлайн-платформах, иногда выигрывая до 100 тысяч долларов за одну игровую сессию. Кроме того, он использовал средства корпоративных банковских счетов для личных расходов. Во время поездки в Китай в апреле 2019 года обвиняемый потратил тысячи долларов на покупки в дорогих бутиках, включая более 3 тысяч долларов в магазине Louis Vuitton и почти 13 тысяч долларов в бутике Hermès в Гонконге.

После нескольких лет мошенничества схема рухнула в конце 2020 — начале 2021 года, оставив инвесторов с убытками не менее 8 740 440 долларов. В этот период обвиняемый создавал поддельные документы и рассылал их инвесторам, пытаясь убедить их в наличии средств на счетах и продолжить привлечение новых вложений.

Помимо тюремного срока, 49-летний Арсен Лушер, проживающий в городе Миллстоун, штат Нью-Джерси, приговорён к трём годам надзора после освобождения. Суд также постановил взыскать с него 8 740 440 долларов в виде конфискации и такую же сумму в качестве компенсации пострадавшим. Кроме того, обвиняемый обязан сдать украинский паспорт или любые другие документы, позволяющие выезд за границу.