Воры богатеют за ваш счёт.

Помните, как республиканцы расследовали «коррупцию» Байдена и его семьи? Самое большое дело было том, как Бурисма выплатила Джо Байдену и Хантеру по 5 лимонов. А потом российскому агенту, который подбросил эту историю в ФБР, дали 6 лет. А ещё республиканцы «раскрыли» дело о том, как Джо Байден, будучи частным лицом, одолжил сыну $4000 на покупку грузовичка. Четыре тысячи!

Так вот пару недель назад Айзек Сол, который до этого честно расследовал любые намёки на нарушения Байдена, опубликовал лонгрид о масштабах коррупции Трампа и его семьи. Ниже моя сокращённая версия (но очень рекомендую прочесть оригинал).

КРИПТОМАНИЯ – индустрия крипто поддержала Трампа, а Трамп поддержал индустрию крипто.

В 2024 году семья Дорогого Лидера открыла собственную крипто компанию World Liberty Financial (WLFI). К декабрю 2025 они заработали 1 миллиард долларов, имея дополнительно ещё $3 миллиарда в активах. Это больше, чем вся их недвижимость вместе взятая.

За несколько дней до инаугурации Дорогой Лидер запустил личную криптомонету $TRUMP, которая не имеет никакой ценности или технологического применения. Цена «валюты» поднимается исключительно на собственном ажиотаже. Сам Трамп всячески пиарил $TRUMPа после победы на выборах и даже ужинал с самыми крупными «владельцами» $TRUMPа, находясь на посту президента. Предполагается, что Дорогой Лидер лично заработал $350 миллионов и возможно ещё миллиард через другую компанию. Мелания, кстати, тоже запустила свою крипту – покупатели буквально выбросили деньги на ветер.

Прошлым летом WLFI купила другую компанию, собрав в процессе ещё $750 миллионов от инвесторов. После чего – следите внимательно за руками – купленная компания купила криптовалюту у WLFI. То есть «круговая сделка», в которой продавец и покупатель – одно и то же лицо. Эта операция позволила Дорогому Семейству заработать ещё $500 миллионов из чистого воздуха.

А месяц назад WFLI вошла в партнёрство с двумя «бизнесменами», против которых за месяц до этого были введены санкции. За что санкции? Эти персонажи помогали международному синдикату разводить американцев на миллиарды долларов.

Однако криптовалюта – это не только механизм самообогащения, но и форма взяточничества. Сама инаугурация Дорогого Лидера финансировалась индустрией крипто. Ни один другой сегмент экономики не «вложил» столько денег в «коронацию» старого нового президента. После чего Трамп ослабил правительственный контроль, а SEC (агентство, занимающееся расследованием коррупции на рынках ценных бумаг) прекратило более 12 расследований против крипто фирм.

Среди счастливчиков оказался крипто миллиардер Джастин Сан. После того, как он купил 75 миллионов крипты у WFLI и стал их официальным советником, его дело было закрыто. Он заплатил ещё 10 миллионов штрафа – значительно меньше, чем ему грозило – и потенциально избежал тюремный срок. Совпадение?

На этом история не закончилась. Сан засудил WLFI. Он обвиняет семью Трампа в том, что они сначала давили на него, чтобы он инвестировал ещё больше, а потом не разрешили продать то, что он уже купил.

В другом примере под следствием находился Чангпенг Жао, основатель крипто биржи Binance. Его обвиняли в том, что он позволял террористам, киберпреступникам и педофилам получать деньги через его платформу. После того, как Жао разрешил WLFI торговать у себя на бирже, он был помилован Дорогим Лидером.

Вы наверняка слышали про подарок от Катара – президентский самолёт стоимостью в $400 миллионов. Но, возможно, вы не знаете, что Катар тоже вложил деньги в крипто Трампа. С другой стороны – продажа американского оружия на $2 миллиарда.

Или история с чипами Nvidia, которые используются для искусственного интеллекта. В международной технологической гонке продавать ценные американские чипы противоречит нашим интересам. Однако брат президента Объединённых Арабских Эмиратов тайно вложился в WLFI на 49% на сумму $500 миллионов, в том числе $187 миллионов, которые он заплатил в разные структуры семьи Трампа за несколько дней до инаугурации. После чего администрация Трампа сняла запрет на продажу, и 500 тысяч чипов ИИ были проданы арабским эмиратам.

ДЕТИ ДОРОГОГО ЛИДЕРА

4 года республиканцы расследовали, почему Хантер Байден получал зарплату $50 тысяч в месяц директором Бурисмы и что это могло значить для Джо Байдена ПОСЛЕ ТОГО, как он покинул пост вице-президента.

Теперь давайте сравним с детьми Трампа. Они вошли в долю в казахстанской компании по добыче полезных ископаемых, которая выиграла контракт от администрации Трампа на $1,6 миллиарда. Или с Эриком Трампом, который пошёл на Fox News похвастаться, что его бизнес получил контракт от Пентагона на $24 миллиона.

Тем временем Джаред Кушнер ведёт переговоры от лица США по всему миру, включая Ближний Восток. Параллельно зятёк возглавляет частную фирму Affinity Partners, которая получила 2 миллиарда инвестиций от Саудовской Аравии. И он ищет инвесторов на ещё 5 миллиардов.

Защита Кушнера? Покажите мне хоть одно решение, которое мы не сделали в интересах США. Как насчёт Саудитов, которые лоббировали за начало и продолжение войны с Ираном? Рискуя жизнями американских солдат и используя десятки миллиардов денег налогоплательщиков. Или то, что Иванка и Джаред ведут переговоры по поводу отеля в Сирии с сирийскими миллиардерами, которые одновременно лоббируют Трампа за снятие санкций с Сирии?

Куда подевались все борцы с коррупцией Хантера Байдена?

АУКЦИОН ПРАВОСУДИЯ

Вокруг Трампа образовалась целая экосистема для получения помилования. Осуждённые и обвиняемые платят за доступ, нанимают посредников, дают взятки. Я приведу лишь один вопиющий пример.

Тревор Милтон развёл инвесторов, когда рекламировал грузовичок своей кампании. Как выяснилось, машина ехала только, если её толкали с горки. Суд постановил, что он должен вернуть инвесторам $676 миллионов долларов.

Но после того, как Милтон пожертвовал $1,8 миллиона на предвыборную кампанию, Трамп отменил и приговор, и компенсацию инвесторов. Адвокатом Милтона был родной брат бывшего генпрокурора Пэм Бонди.

Когда Трампа спросили про помилование, он сначала сказал, что не знает, кто такой Милтон. А потом добавил: «Говорят, что его ошибка заключалась в том, что он был одним из первых, кто поддержал на посту президента человека по имени Дональд Трамп».

ВЕЗДЕ, ВСЕГО И СРАЗУ

Количество разных схем и масштабы коррупции невозможно перечислить. Bank of America, Capital One, JPMorgan и Toyota дали деньги на инаугурацию, что привело к прекращению расследований этих корпораций. Apple заплатил миллион долларов и продукты компании были исключены из режима пошлин. Джефф Безос, владелец Amazon и The Washington Post финансировал кино про Меланию, на котором она заработала $28 миллионов. Год назад Трамп открыл новый эксклюзивный клуб в Вашингтоне, который собирал $500 тысяч за членство.

Бизнес Трампа запустил Trump Mobile. Компания продавала сотовые телефоны имени Трампа по $499 за штуку и $47,45 в месяц за сотовую связь. Однако бизнес Дорогого Лидера не производит телефон и не предоставляет услуги сотовой связи. Трамп лицензирует своё имя и организовывает кампанию маркетинга, находясь на посту президента. Люди, которые сделали первый взнос в июне прошлого года, ждут свой телефон по сей день. Правда в январе FCC (подчиняется Трампу) одобрило новый телефон «Т1», поэтому здесь сразу два сценария: 1) Трамп, как всегда, развёл покупателей, и 2) Трамп использует офис президента, чтобы продавать свой товар.

Саудовская Аравия организовала свой турнир по гольфу, используя недвижимость Трампа, а бизнес Дорогого Лидера совместно с саудитами строит очередную башню Трампа. В то же время Дорогой Лидер одобряет продажу оружия на $142 миллиарда, в том числе истребитель F-35, оснащённый последними технологиями, игнорируя мнение Пентагона.

Зарубежные официальные лица останавливались в отелях Трампа 60 раз за первый год второго срока и заплатили миллионы долларов. Трамп выбрал свой отель в Майами для проведения встречи G20.

Трамп обещал построить бальный зал за частные деньги. И он уже собрал какие-то деньги. Но теперь он собирается запросить у Конгресса $400 миллионов.

По каким-то «непонятным» причинам какие-то люди делали очень рискованные ставки на кардинальные изменения в политике Трампа за несколько минут до того, как происходили эти изменения. Например, что Трамп заявит, что он временно приостанавливает пошлины, или объявит о перемирии с Ираном. То есть информация, которая была доступна только членам администрации.

Уследить за потоком коррупции Трампа и его семейки физически невозможно. Айзек Сол перечислил часть того, что известно публично, а я сократил ещё больше. Иначе вы просто не дочитали бы до этого места. Любой из этих примеров был бы скандалом на все 4 года в любой другой администрации. Но в наше время – это просто вторник.

Сам Трамп ничего не отрицает. Он сказал, что в этот раз не стал отделять семейный бизнес от президентского кресла. Потому что, когда он сделал это в первый срок (тоже ложь), «это никого не волновало».

ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ.

Так почему об этом молчат?

Когда республиканцы раскручивали фейки про Байдена, они дружно говорили про что-то одно. Или это была украинская Бурисма, или лаптоп Хантера, или какие-то инвестиции брата президента (к которым он не имел никакого отношения).

Почему это не бесит избирателей/налогоплательщиков?

Во-первых, те, кто голосовал против Оранжевого Клоуна, уже давно ничему не удивляются. Я предупреждал, что вторая администрация Трампа будет оплотом непотизма и коррупции. Но несмотря на все предупреждения, электорат посчитал, что их это устраивает. Наслаждайтесь!

Избиратели во второй категории прекрасно понимали, что Трамп вор, но их это полностью устраивало. Лет 20 назад я столкнулся онлайн с одним российским бизнесменом. И он доказывал, что Путин, конечно, вор, но и другим даёт подзаработать. И поскольку Путин уже наворовал, ему больше и не нужно, а новый президент начнёт воровать с нуля. То же самое думали мерзавцы, которые чётко понимали, что Трамп, конечно, наворует, но и им что-то перепадёт.

А в третьей категории культ Дорогого Лидера. Даже прочитав этот текст (что уже маловероятно), они торжественно сообщат «вывсёврёте», «зато Байден» и «потому что Обама».

И это не абстрактно. Ваши налоги уходят на бесцельную и бессмысленную войну с Ираном. И пока вы платите в полтора-два раза больше за бензин и покупаете подорожавшие продукты, Кушнер и Трамп богатеют от саудовских инвестиций, а Эрик получает контракты от Пентагона. А Дорогой Лидер преследует личные интересы, а не интересы государства.

Воры богатеют за ваш счёт.

Дмитрий Абрамсон