Трое жителей района Лос-Анджелеса осуждены по делу о необычной схеме страхового мошенничества, в которой использовался костюм медведя для инсценировки повреждений дорогих автомобилей. Об этом сообщило Управление страхования штата Калифорния.

По данным следствия, фигуранты организовывали фиктивные «нападения медведя» на автомобили премиум-класса, после чего подавали ложные страховые заявления с требованием выплат. Расследование получило название Operation Bear Claw («Операция Медвежий коготь»).

Жительница Калифорнии Альфия Цукерман, 39 лет, признала вину по обвинению в мошенничестве со страховкой, связанном с повреждением застрахованного имущества. Суд приговорил её к 180 дням заключения, двум годам условного надзора и обязал выплатить компенсацию в размере 55 360 долларов.

Рубен Тамразян, 26 лет, из Глендейла, также признал вину по аналогичному обвинению. Ему назначено 180 дней заключения, два года условного надзора и выплата компенсации в размере 52 268 долларов.

Ваге Мурадханян, 32 года, признал вину в подаче ложного страхового заявления. Суд назначил ему 180 дней заключения и два года условного надзора. Размер компенсации будет определён позднее.

Четвёртый фигурант дела, Арарат Чиркинян, 39 лет, должен вновь предстать перед судом в сентябре 2026 года для проведения предварительного слушания.

Расследование началось после того, как страховая компания выявила подозрительное заявление о происшествии, якобы произошедшем 28 января 2024 года в районе озера Эрроухед. Подозреваемые утверждали, что медведь проник в автомобиль Rolls-Royce Ghost 2010 года выпуска и повредил салон, представив видеозапись в качестве доказательства.

При проверке сотрудники ведомства установили, что на видео был не настоящий медведь, а человек в костюме. В дальнейшем следователи обнаружили ещё два мошеннических заявления, поданных в другие страховые компании, касающихся автомобилей Mercedes-Benz G63 AMG 2015 года и Mercedes-Benz E350 2022 года, якобы повреждённых в тот же день и в том же месте.

Для подтверждения выводов специалисты привлекли биолога из Департамента рыболовства и дикой природы Калифорнии, который после анализа видеозаписи пришёл к выводу, что изображённое животное является человеком в костюме медведя. Позднее следователи провели обыск в доме подозреваемых и обнаружили сам костюм.

