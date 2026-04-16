Гражданин Армении Камо Киракосян признал себя виновным в федеральном суде в Остине в участии в преступном сговоре по незаконному экспорту товаров из США в Россию через Армению без необходимой лицензии правительства США.

По данным следствия, с февраля 2022 года по август 2024 года он совместно с другими лицами организовывал экспорт и реэкспорт товаров, подпадающих под экспортные ограничения США, включая продукцию, которая может использоваться при производстве полупроводников. Киракосян выступал подставным покупателем американских товаров после начала полномасштабного вторжения России в Украину и введения санкций против Москвы.

Следствие установило, что он представлялся американским компаниям покупателем из Армении, скрывал сведения о конечных пользователях и помогал организовать банковские операции для обхода санкций. В феврале 2023 года связанная с ним компания была включена властями США в санкционный список.

Киракосян был задержан по уголовному делу в июле 2024 года, экстрадирован из Германии в США в августе 2025 года и признал вину по одному пункту обвинения в сговоре. Ему грозит до пяти лет лишения свободы, окончательный приговор вынесет федеральный суд.