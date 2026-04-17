Житель округа Сан-Бернардино (Калифорния) обвиняется в умышленном поджоге склада площадью 1,2 млн квадратных футов, который был полностью уничтожен в результате пожара и нанес ущерб примерно на 500 млн долларов, сообщило Министерство юстиции США.

29-летний Хамель Абдулкарим из города Хайленд был задержан и обвинен в поджоге здания, использовавшегося в коммерческой деятельности, связанной с межштатной и международной торговлей.

По данным следствия, утром 7 апреля Абдулкарим, предположительно, снял на видео, как он поджигает паллеты с бумажной продукцией внутри крупного распределительного центра в Онтарио (Калифорния). Во время поджога он проклинал свой уровень оплаты труда.

Огонь быстро распространился и уничтожил здание полностью, вызвав ущерб, оцениваемый примерно в 500 миллионов долларов. Сообщается, что склад был забит палетами с туалетной бумагой и бумажными полотенцами.

Следствие также утверждает, что подозреваемый публиковал видео поджога в социальных сетях и отправлял сообщения, в которых объяснял мотивы своих действий, включая заявления о низкой оплате труда и критике корпоративных доходов.

Окружная прокуратура Сан-Бернардино продолжает параллельное расследование на уровне штата. Подчеркивается, что обвинение является лишь утверждением, и обвиняемый считается невиновным до решения суда.

В случае признания вины ему грозит от 5 до 20 лет лишения свободы.