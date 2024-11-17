Четверо человек из округа Лос-Анджелеса были арестованы по обвинению в мошенничестве и сговоре с целью получения страховых выплат, сообщает Департамент страхования Калифорнии.

Рубен Тамразян, Арат Чиркиниан, Ваэ Мурадханян и Альфия Зукерман обвиняются в том, что использовали костюм медведя для инсценировки нападения животного на их автомобили с целью получения страховых выплат.

Об инсценировке стало известно после того, как одна из страховых компаний заподозрила мошенничество.

В январе 2024 года подозреваемые подали заявление на покрытие ущерба, утверждая, что у озера Лейк-Эрроухед медведь повредил их автомобиль Rolls Royce Ghost.

Для подтверждения своих слов они предоставили видео, на котором якобы был запечатлен медведь, проникший в машину.

Однако после тщательной проверки видео с привлечением биолога из Департамента рыбных ресурсов и дикой природы Калифорнии следователи установили, что на записи был запечатлен не медведь, а человек в костюме животного.

Костюм был найден при обыске в доме подозреваемых.

В результате мошеннических действий страховщикам был причинен ущерб на сумму 141 839 долларов.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship