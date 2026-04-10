Жители Калифорнии все чаще откладывают визиты к врачу и экономят на базовых расходах из-за роста стоимости медицинских услуг. Об этом свидетельствуют данные нового опроса, опубликованного California Health Care Foundation.

Согласно исследованию, около 70% калифорнийцев считают расходы на здравоохранение серьезным финансовым бременем. Почти 60% признались, что за последний год пропускали или откладывали лечение из-за высокой стоимости, а 40% сталкивались с медицинскими долгами.

Особенно остро проблема затрагивает латиноамериканские и сельские сообщества. Среди них чаще приходится выбирать между оплатой медицинских услуг и базовыми потребностями — такими как продукты питания или жилье. В сельных районах Северной Калифорнии более 70% жителей сообщают, что стоимость медицинской помощи растет быстрее их доходов.

Для русскоязычной аудитории эти тенденции также актуальны. Многие иммигранты сталкиваются с дополнительными барьерами — языковыми трудностями, недостатком информации о страховках и страхом высоких счетов. В результате даже застрахованные пациенты нередко избегают обращения за медицинской помощью.

Отдельную тревогу вызывает рост беспокойства по поводу неожиданных медицинских счетов: их боятся почти две трети жителей штата — больше, чем расходов на аренду или продукты.

При этом большинство калифорнийцев едины во мнении: проблему доступности медицины необходимо решать. Более 80% опрошенных считают снижение стоимости медицинской помощи одним из главных приоритетов для властей.

Эксперты предупреждают: если ситуация не изменится, это может привести к ухудшению здоровья населения и усилению социального неравенства — особенно среди иммигрантов и других уязвимых групп.