Цены на бензин в штате Калифорния продолжают стремительно расти и остаются самыми высокими в США. По состоянию на начало апреля 2026 года средняя стоимость обычного бензина в штате составляет около $5,89 за галлон, тогда как в некоторых районах цена превышает $6, а в удалённых местах достигает почти $10 за галлон.

Особенно высокие цены зафиксированы на центральном побережье штата. На одной из автозаправок в районе Биг-Сур стоимость премиального бензина достигла $9,99 за галлон. Владелец станции заявил, что цена ограничена лишь техническими возможностями табло на колонке, которое не может отображать больше цифр.

Эксперты отмечают, что рост цен связан сразу с несколькими факторами. Среди них — повышение мировых цен на нефть на фоне конфликта вокруг Ирана, высокие налоги на топливо в Калифорнии, а также строгие экологические стандарты, которые делают производство топлива более дорогим и ограничивают поставки.

Для сравнения, средняя цена бензина по США недавно превысила $4 за галлон, что значительно ниже калифорнийских показателей. Аналитики предупреждают, что при дальнейшем росте мировых цен на нефть стоимость топлива в Калифорнии может продолжить увеличиваться, что усилит финансовую нагрузку на водителей и бизнес.

Следует отметить, что всего несколько недель назад президент Трамп хвалился ценами на бензин — по $2 за галлон «в некоторых штатах».



