Минюст России внес Стэнфордский университет в список «нежелательных организаций»

Министерство юстиции России внес Стэнфордский университет в реестр так называемых «нежелательных организаций» на территории Российской Федерации. Соответствующее решение опубликовано 10 апреля.

Ранее Генеральная прокуратура Российской Федерации признала университет нежелательной организацией в конце марта, после чего Министерство юстиции Российской Федерации официально включило его в соответствующий перечень.

Помимо университета, в список были внесены и связанные с ним структуры, включая Центр по российским, восточноевропейским и евразийским исследованиям, действующий при Стэнфордском университете.

Согласно российскому законодательству, признание организации «нежелательной» означает запрет ее деятельности на территории страны. За участие в деятельности таких организаций, сотрудничество с ними или распространение их материалов предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Стэнфордский университет — один из крупнейших частных исследовательских университетов США, расположенный в штате Калифорния. Он известен своими образовательными и научными программами, а также сотрудничеством с международными исследовательскими центрами.

Ранее в список нежелательных организаций в РФ был внесён Калифорнийский университет в Беркли.