Космический корабль миссии Artemis II успешно вернулся на Землю, завершив исторический полёт вокруг Луны. Капсула с экипажем приводнилась в Тихом океане у побережья Сан-Диего вечером 10 апреля.

Миссия была реализована NASA и длилась около десяти дней. Четыре астронавта совершили облёт Луны и вернулись на Землю, став первыми людьми за более чем 50 лет, которые отправились так далеко от нашей планеты после программы Apollo.

Приводнение произошло примерно в 8:07 вечера по восточному времени США (5:07 вечера по тихоокеанскому времени). После посадки спасательные службы и корабли ВМС США приступили к операции по извлечению капсулы и экипажа из воды. Сообщается, что возвращение прошло в штатном режиме.

Во время входа в атмосферу корабль прошёл через так называемую фазу радиомолчания, когда связь с экипажем временно прерывается из-за высоких температур и образования плазмы вокруг капсулы.

Миссия Artemis II стала важным этапом подготовки к следующим полётам программы Artemis, целью которой является возвращение человека на поверхность Луны и создание условий для будущих миссий на Марс.