Минюст России внес Калифорнийский университет в Беркли в перечень иностранных организаций, чья деятельность признана «нежелательной» на территории РФ. Соответствующее решение было принято Генеральной прокуратурой 16 февраля 2026 года и опубликовано 3 марта.

В обновленный список также включена «Русско-Американская научная ассоциация» (RASA-America). Основанием для признания стало утверждение о деятельности, якобы направленной на подрыв безопасности России.

Статус «нежелательной организации» означает полный запрет на работу структуры в РФ, а также на сотрудничество с ней российских граждан и организаций. Участие в проектах, финансирование или иная форма взаимодействия может повлечь административную и уголовную ответственность.

Калифорнийский университет в Беркли считается одним из ведущих государственных вузов США и мира, известным своими научными исследованиями и большим числом лауреатов Нобелевской премии.

Ранее, в 2025 году, аналогичный статус был присвоен Йельский университет, а также ряду других зарубежных образовательных и исследовательских учреждений. Эксперты отмечают, что такие решения осложняют академические и научные контакты между российскими и американскими университетами.