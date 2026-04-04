Сенаторы США потребовали объяснений по визиту подсанкционных депутатов Госдумы

В Вашингтоне группа американских сенаторов направила двухпартийное письмо государственному секретарю Марко Рубио и министру финансов Скотту Бессенту с требованием разъяснить обстоятельства визита делегации подсанкционных депутатов российской Госдумы в США.

Инициаторами обращения выступили сенаторы Джин Шахин и Роджер Уикер. Законодатели выразили обеспокоенность возможными угрозами национальной безопасности и потребовали объяснить, на каком основании были временно приостановлены санкции в отношении членов делегации и их самолёта.

Сенаторы также запросили информацию о целях визита, встречах с представителями американских властей, проведённых контрразведывательных проверках и полном списке прибывших лиц.

В письме отмечается, что среди участников делегации были подсанкционные депутаты Вячеслав Никонов, Михаил Делягин и Борис Чернышов, ранее делавшие жёсткие заявления в адрес США и Украины.

Также подчёркивается, что визит состоялся на фоне сообщений о поддержке Россией военных действий Ирана против интересов США и продолжающейся агрессии против Украины.

По данным сенаторов, организацией визита занималась член Палаты представителей США Анна Паулина Луна, которая выступает против помощи Украине, а также против нарушений прав верующих в Украине.

