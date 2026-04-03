Житель города Фолс-Черч, штат Вирджиния, приговорён к 10 годам лишения свободы за попытку распространения материалов сексуального насилия над детьми.

Согласно судебным документам, 49-летний Девин Синклер Бьюрис распространял свою коллекцию запрещённых материалов среди других пользователей через сеть BitTorrent. 15 ноября 2023 года сотрудники правоохранительных органов провели обыск в его доме, в ходе которого были изъяты настольный компьютер и мобильный телефон. В общей сложности у него было обнаружено более 200 видеозаписей и свыше 19 тысяч изображений противоправного содержания.

После ареста Бьюрис скрылся и выехал в Украину. Впоследствии он был возвращён в Соединённые Штаты и вновь задержан 22 сентября 2025 года для предъявления федеральных обвинений. 18 декабря 2025 года он признал свою вину. 18 марта суд приговорил его к 10 годам лишения свободы.

Расследование по делу проводилось отделением ФБР в Вашингтоне при содействии полиции округа Фэрфакс и Службы маршалов США. Управление международных дел Министерства юстиции США взаимодействовало с правительством Украины для обеспечения задержания обвиняемого и его экстрадиции в США в сентябре 2025 года.

Дело было возбуждено в рамках программы Project Safe Childhood — общенациональной инициативы Министерства юстиции США, запущенной в мае 2006 года для борьбы с распространением сексуальной эксплуатации детей в интернете. Программа объединяет федеральные, штатные и местные ресурсы для выявления, задержания и привлечения к ответственности лиц, причастных к преступлениям против детей, а также для установления личности и спасения пострадавших.



