В Калифорнии проведены масштабные рейды в рамках расследования мошенничества с программой Medicare, затронувшего ряд хосписов в Южной Калифорнии. Федеральные власти арестовали восемь человек, включая владельцев учреждений, подозреваемых в незаконном присвоении миллионов долларов государственных средств, предназначенных для ухода за терминально больными.

По данным Министерства юстиции США, владельцы хосписов представляли фиктивные услуги и выставляли завышенные счета Medicare, получая выплаты за пациентов, которые на деле не нуждались в интенсивном медицинском уходе. В общей сложности ущерб оценивается в десятки миллионов долларов. Операции проводились в городах Анахайм, Ковина, Лейквуд, Голливуд и некоторых районах Айдахо.

Параллельно Центры Medicare и Medicaid Services (CMS) предложили новые меры прозрачности и контроля за деятельностью хосписов. В числе инициатив — внедрение системы оценки хосписов по показателям возможного неправильного использования средств, качества ухода и соблюдения требований законодательства. Данные каждого учреждения будут публиковаться на сайте CMS, что позволит пациентам и их семьям выбирать более надёжные и законопослушные учреждения.

Администратор CMS доктор Мехмет Оз подчеркнул: «Хосписы существуют для того, чтобы обеспечивать людям достойный уход, а не для обогащения мошенников. Новые меры прозрачности помогут выявлять злоупотребления, лишать финансирования недобросовестные учреждения и передавать дела в правоохранительные органы».

В рамках усиленного контроля, проведённого в штатах с высоким уровнем мошенничества, включая Аризону, Калифорнию, Неваду и Техас, более 200 хосписов были лишены регистрации в Medicare за несоблюдение требований CMS. Новая система оценки и меры прозрачности направлены на защиту прав пациентов и повышение качества ухода за терминально больными.

Ранее доктор Мехмет Оз заявлял о "мошенничестве русско-армянской мафии" в здравоохранении.








