Министерство внутренней безопасности США (DHS) сообщило о задержании ряда иностранных граждан с криминальным прошлым в рамках масштабных операций Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE). В ведомстве заявили, что приоритетом остаётся депортация наиболее опасных правонарушителей.

Среди задержанных — Дмитрий Мальцев, гражданин Украины и постоянный житель США, проживавший в Милфорде, штат Пенсильвания. Ранее федеральный суд приговорил его к 41 месяцу лишения свободы за распространение и хранение кокаина с целью сбыта.

По данным прокуратуры Среднего округа Пенсильвании, расследование началось после проведения двух контролируемых закупок наркотиков сотрудниками DEA. В ходе обыска дома Мальцева в округе Пайк были изъяты около 390 граммов кокаина, 10 фунтов марихуаны, гашиш, псилоцибиновые грибы, 30 тысяч долларов наличными, упаковочные материалы для наркотиков, а также револьвер Smith & Wesson калибра .357.

Следствие установило, что Мальцев занимался распространением наркотиков в регионе. Суд, рассматривая вопрос о мере пресечения, ранее отказал ему в освобождении из-под стражи, несмотря на ходатайство защиты, ссылавшейся на риски, связанные с пандемией COVID-19. Судья пришёл к выводу, что обвиняемый представляет опасность для общества и существует риск его неявки.

«Славянский Сакраменто» обратился в полицию штата Пенсильвания с просьбой предоставить больше информации о фигуранте. В ответ редакция получила следующее сообщение об одном из инцидентов с Мальцевым:

“Сотрудники полиции штата Пенсильвания прибыли по указанному адресу в связи с сообщением о конфликте между соседями, который перерос в ситуацию с участием мужчины, имевшего при себе огнестрельное оружие. По прибытии было установлено, что обвиняемый достал страйкбольную винтовку, которая выглядела как настоящая, и направил её в сторону потерпевших в угрожающей манере, при этом произнося словесные угрозы. Позже выяснилось, что он также находился во владении второй винтовки, которая ранее числилась похищенной. Обвиняемый являлся лицом, которому запрещено владеть огнестрельным оружием. Впоследствии обвиняемый был взят под стражу”.

На сайте DHS указано, что у Мальцева есть судимости не только за распространение наркотиков, но и за угрозы террористического характера. Издание Wayne Pike News в декабре 2019 года, например, сообщало, что Мальцев был арестован за высказывание террористических угроз в адрес правоохранительных органов:

“По данным полиции штата Пенсильвания, 39-летний Дмитрий Мальцев днём 10 декабря позвонил в полицейское отделение и, предположительно, начал оскорблять сотрудника, ответившего на звонок. Мальцев также обвиняется в высказывании угроз, включая намерение вести войну против полиции штата Пенсильвания. Был выдан ордер на его арест, после чего он был задержан в штате Нью-Джерси без происшествий”.

Как удалось узнать «Славянскому Сакраменто», в суде округа Пайк Дмитрий Мальцев, родившийся 13 марта 1980 года, был обвинён в нарушении общественного порядка и высказывании террористических угроз, в чём он признался в конце 2020 года.

Федеральная прокуратура подчёркивает, что Мальцев известен своей криминальной историей, включая прежние правонарушения, участие в преступной деятельности во время нахождения на условном освобождении. Кроме того, он не имеет стабильной работы.

В январе этого года обвиняемый был передан под содержание Федерального бюро тюрем США для отбывания наказания в виде восьми месяцев лишения свободы.

В DHS отметили, что операции по выявлению и выдворению иностранных граждан, совершивших тяжкие преступления, будут продолжены в сотрудничестве с федеральными и местными правоохранительными органами.