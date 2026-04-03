Астронавты NASA впервые за более чем 50 лет отправились к Луне

Впервые с миссии «Аполлон-17» в 1972 году астронавты NASA покинули орбиту Земли и направились к Луне после успешного включения основного двигателя корабля «Орион».

Экипаж миссии — Рид Уайзман, Виктор Гловер, Кристина Кох и канадский астронавт Джереми Хансен — выполнил шестиминутный транслюнарный инжекционный запуск, позволивший кораблю покинуть орбиту Земли и начать движение к Луне.

«Сегодня человечество покинуло орбиту Земли впервые с 1972 года. Мы собираем критически важные данные и учимся на каждом шаге», — заявила доктор Лори Глейз из NASA.

Ракета-носитель SLS и корабль «Орион» стартовали 1 апреля с Космического центра Кеннеди. После выхода в космос корабль развернул солнечные панели, экипаж проверил системы, провёл демонстрацию ручного управления и подготовил корабль к транслюнарному маневру.

6 апреля запланирован облёт Луны, включая обратную сторону, никогда ранее не виденную людьми. После успешного облёта астронавты вернутся на Землю и совершат посадку в Тихом океане у побережья Сан-Диего.

Программа Artemis открывает новую эпоху исследований Луны и подготовки к пилотируемым полётам на Марс.

