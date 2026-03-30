Итальянский торговец оружием признал вину в незаконных поставках американских боеприпасов, использованных в войне против Украины

Гражданин Италии Манфред Грубер признал вину в участии в сговоре с целью нарушения экспортного контроля США и незаконной поставке американских боеприпасов, впоследствии использованных в войне против Украины. Об этом сообщили федеральные власти США.

По данным следствия, Грубер незаконно экспортировал из США боеприпасы на сумму более 540 тысяч долларов в Кыргызстан через компании, которыми он и его сообщники управляли в Италии. После доставки в Кыргызстан большая часть этих боеприпасов была реэкспортирована в Россию.

Ранее, в январе 2026 года, соучастник Грубера — базировавшийся в Кыргызстане торговец оружием Сергей Жарновников — был приговорён к 39 месяцам лишения свободы после признания вины в нарушении закона о контроле за экспортом.

По данным следствия, Грубер занимал должность директора по продажам в крупной итальянской компании — оптовом дистрибьюторе оружия и боеприпасов — и являлся ключевым участником международной сети закупок боеприпасов для России во время войны против Украины. Он закупал боеприпасы в США и переправлял их в Кыргызстан в нарушение условий лицензий Министерства торговли США, согласно которым продукция должна была оставаться на территории Италии.

В частности, американская компания из штата Небраска имела разрешение на законный экспорт боеприпасов в Италию, однако их дальнейший реэкспорт был запрещён. Следствие установило, что Грубер использовал подставную компанию для переправки этих боеприпасов в Кыргызстан, где они передавались Жарновникову. В телефоне последнего был обнаружен контракт с российской компанией на поставку боеприпасов американского производства.

Аналогичная схема использовалась и с другой американской компанией из штата Теннесси: боеприпасы сначала экспортировались в Италию, а затем незаконно переправлялись в Кыргызстан.

Следствие установило, что Грубер осознавал запрет на реэкспорт американских боеприпасов без дополнительных лицензий, однако сознательно обходил эти требования. Для сокрытия схемы он предпринимал меры по маскировке конечного назначения грузов.

В материалах дела также приведены выдержки из зашифрованной переписки между Грубером и неустановленным сообщником. В одном из сообщений, датированном сентябрём 2023 года, обсуждалась поставка около 100 тысяч патронов американского производства. Сообщники обсуждали возможность разделить груз на части, чтобы «он остался незамеченным».

Представители Министерства юстиции США подчеркнули, что действия Грубера способствовали продолжению войны против Украины.

«Преступления Грубера помогали поддерживать кровопролитную войну, унесшую бесчисленные жизни», — заявил помощник генерального прокурора США по вопросам национальной безопасности Джон А. Айзенберг.

В ФБР отметили, что поставки военных боеприпасов в Россию создавали угрозу безопасности и ставили под угрозу жизни людей.

