Пастор Геннадий Мохненко объявил об уходе с должностей на фоне обвинений

Пастор, капеллан и епископ Геннадий Мохненко выступил с официальным заявлением, в котором прокомментировал обвинения, прозвучавшие в его адрес, и сообщил о решении временно оставить пастырское служение и окончательно сложить полномочия епископа в объединении «Церковь Божия Украина».

В обращении Мохненко заявил, что считает происходящее «атакой на доверие, на Церковь и на саму природу исповеди». По его словам, события, о которых идёт речь, произошли четыре года назад и были связаны с «падением одного из его друзей», однако нынешняя общественная реакция, по его мнению, превратилась в «суд без суда» и «обвинение без доказательств».

Он категорически отверг обвинения в сокрытии правонарушений.

«Я не покрывал грех. Я не участвовал в сокрытии. Эти обвинения — необоснованны. Мне нечего бояться и нечего скрывать», — говорится в заявлении.

В своём обращении Мохненко также сослался на правовые принципы, включая норму о презумпции невиновности, закреплённую в Конституции Украины, и подчеркнул необходимость соблюдения процедур и уважения к человеческому достоинству при любых обвинениях.

При этом он сообщил о добровольных кадровых решениях, принятых на фоне давления и общественного резонанса. В частности, он объявил, что:

на неопределённое время оставляет пастырское служение;

окончательно складывает полномочия епископа в союзе «Церковь Божия Украина»;

передал руководство местной церковью новому пастору, избранному общиной;

сложил полномочия руководителя благотворительного фонда «Пилигрим», который продолжит работу под руководством нового главы.

По словам Мохненко, эти шаги приняты “не как признание вины, а ради защиты церковных структур, служений и связанных с ними проектов”, включая детский центр «Республика Пилигрим».

Он также заявил о намерении продолжить медийную деятельность и не исключил возможности судебного разбирательства в связи с, по его мнению, дискредитацией его чести, достоинства и деловой репутации.

“Я продолжу и усилю своё медийное служение и безусловно буду противостоять Правдой тем кто оболгал меня, моих друзей и нанес огромный ущерб Телу Христову. Я так же размышляю над возможностью судебного разберательства по вопросу дискредитации моей чести, достоинства и деловой репутации”, – сообщил Геннадий Мохненко в своем YouTube-блоге.

В отдельной части обращения Мохненко подчеркнул, что не отказывается от духовного сана пастора и епископа, однако временно отходит от руководства местной церковью до завершения разбирательств по связанным с событиями вопросам.

В завершение он сообщил, что планирует дать дополнительные пояснения и ответы на ключевые вопросы в последующих выступлениях, а также отметил, что его новое видео посвящено не только конфликту, но и теме “Божьей милости” и “возможности духовного восстановления независимо от общественного осуждения”.