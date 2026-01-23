Международный торговец оружием приговорён к 39 месяцам заключения за контрабанду американского оружия в Россию

В федеральном суде Бруклина сегодня гражданин Киргизии Сергей Жарновников был приговорён к 39 месяцам лишения свободы за участие в заговоре по незаконному экспорту американского оружия и боеприпасов в Россию.

Согласно материалам суда, Жарновников незаконно экспортировал оружие и боеприпасы на сумму более 1,5 миллиона долларов из США в Россию через Киргизию. При этом он не имел законного статуса постоянного жителя США и после вынесения приговора подлежит депортации.

«Подсудимый приобретал американское оружие военного класса и боеприпасы и переправлял их в Россию — то самое оружие, которое известно как используемое российской армией в войне против Украины», — заявил прокурор Восточного округа Нью-Йорка Джозеф Ночелла-младший. «Наши санкции эффективны только при их строгом соблюдении. Сегодняшний приговор — это сигнал потенциальным нарушителям: нарушение закона имеет серьёзные последствия».

Исполняющий обязанности помощника директора ФБР по Нью-Йорку Терренс Рейли отметил: «Сергей Жарновников обошёл международное торговое законодательство, чтобы незаконно поставить в Россию американское оружие, включая полуавтоматические винтовки, и боеприпасы стоимостью более миллиона долларов. Его действия напрямую способствовали военной агрессии России против Украины».

По данным суда, Жарновников действовал через компанию, зарегистрированную в Бишкеке (Kyrgyzstan Company‑1). С марта 2020 года он и его сообщники участвовали в заговоре по экспорту контролируемого американским Министерством торговли оружия и боеприпасов в Россию. В одной из сделок он заключил пятилетний контракт на $900 000 с американской компанией для поставки оружия в Киргизию, но переправил его в Россию без разрешения.

В другой сделке он незаконно переправил пять винтовок второй американской компании через Киргизию в Россию, несмотря на запрет Министерства торговли на реэкспорт. Эти винтовки использовались российскими снайперами в боях на Украине.

Кроме того, Жарновников участвовал в незаконной реэкспортации 13 000 патронов третьей американской компании через Италию в Киргизию и далее в Россию, нарушая лицензионные ограничения. Согласно отчётам, эти боеприпасы использовались российской армией в войне против Украины.