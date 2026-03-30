На фоне жёсткой антимиграционной политики Трампа фиксируется рост мошенничества в отношении иммигрантов

Мошенничество, направленное против иммигрантов в США, стремительно растёт. На еженедельном брифинге ACoM 27 марта две опытные юристки — Моника Вака, бывший заместитель директора Бюро защиты прав потребителей и Кати Даффан —, юрист по защите прав потребителей и гражданских прав, бывший юрист Федеральной торговой комиссии  (FTC), обсудили наблюдаемые ими мошеннические схемы, а также то, что люди могут сделать, чтобы защитить себя и свои активы, и какие шаги могут предпринять некоторые жертвы мошенничества для восстановления. 

Вака и Даффан на протяжении многих лет специализировались на борьбе с потребительским мошенничеством и неоднократно выступали на онлайн-брифингах и очных встречах ACoM, работая в Бюро по защите прав потребителей Федеральной торговой комиссии. Сейчас они ведут частную практику в Вашингтоне, округ Колумбия.

Мошенники зарабатывают на страхе иммигрантов

“В рамках своей новой работы мы активно взаимодействуем с общественными организациями, чтобы понять, с какими проблемами защиты прав потребителей сталкиваются иммигранты сегодня. Сейчас мы видим огромное количество мошеннических схем, направленных на иммигрантов, их семьи — особенно в ситуациях, когда кто-то из близких оказывается в иммиграционном задержании — а также на наиболее уязвимых людей,” — сказала Моника Вака. “Мошенники выманивают тысячи и даже десятки тысяч долларов: когда человек находится в состоянии сильного эмоционального стресса, он особенно уязвим: ему обещают помощь, снятие напряжения, решение проблемы.”

“Задержание — помещение в центр содержания ICE — может произойти очень внезапно. Это угроза для семьи, для её целостности. И часто это сопровождается невозможностью или серьёзными трудностями в получении информации и общении с семьёй и адвокатами. Все эти факторы усиливают эмоциональный стресс. Часто мошенники нацеливаются на людей, у которых внезапно задержали близкого. В такой ситуации семья срочно ищет юридическую помощь, чтобы воссоединиться. Почему схема работает? Потому что используются способы оплаты, которые сложно отследить и вернуть. Возможность вернуть деньги напрямую зависит от способа оплаты, и действовать нужно очень быстро. Но мошенники тянут время, чтобы лишить жертву такой возможности. Они требуют оплату разными способами — иногда известными  иногда нет,” — рассказала она.

“Речь идёт о моменте, когда человека задерживают, и он фактически «исчезает». Семья в панике пытается его найти, убедиться, что он в безопасности, и понять, можно ли его освободить. Именно в этот момент мошенники предлагают «помощь». Они могут появиться, когда вы ищете адвоката в интернете, или связаться другими способами. Общая черта: они обещают гарантированный успех — освобождение из-под стражи и решение юридических проблем. Причём это не примитивные схемы. Они очень изощрённые,” — продолжила Кати Даффан. “Нас особенно встревожило то, насколько далеко они заходят, чтобы всё выглядело правдоподобно.”

Она рассказала, что мошенники создают поддельные документы, используют реквизит и другие методы, чтобы выглядеть убедительно. Например, показывают «лицензии адвокатов», которые выглядят как настоящие; используют реальные имена адвокатов; создают фиктивные юридические фирмы; инсценируют иммиграционные слушания, в том числе через Zoom; подделывают решения суда о залоге; выдают фальшивые квитанции о приёме денег. Эти методы убеждает семью платить всё больше: мошенники требуют деньги по частям — сначала небольшой гонорар, затем деньги за подачу на залог, потом сам залог, потом «налоги» и так далее. В процессе могут участвовать разные люди, играющие разные роли.

Используются разные способы оплаты: денежные переводы, Zelle, банковские переводы, Cash App и т.д., иногда они меняются — это затрудняет распознавание мошенничества.

Признаки мошенничества:

— первый контакт через соцсети или онлайн-рекламу, которой стало чрезвычайно много.

Социальные сети размещают платную рекламу, не проверяя легитимность сервиса. По их словам, правительство пытаются бороться с этим, но мошенники находят способы обхода. Им достаточно небольших средств, чтобы размещать рекламу или отправлять сообщения, поэтому они продолжают находить жертв.

— обещание гарантированного успеха (обе юристки подчеркнули, что ни один приличный адвокат не может гарантировать успех дела, особенно в современных условиях постоянно меняющейся ситуации);
— просьбы об оплате трудноотслеживаемыми способами (переводы, криптовалюта, подарочные карты и т.п.);
— требования платить разным «организациям» на разных этапах.

— Теперь о том, как защититься заранее.

Как подготовиться и не попасться на удочку мошенников?

Моника Вака призвала иммигрантов, у кого статус неопределенный, подготовиться с возможному задержанию заранее и подготовить к этому свою семью и близких, чтобы избежать уловок мошенников в состоянии стресса. Она рекомендовала заранее предусмотреть такие моменты:

  1. Финансы. Если задержан основной кормилец, важно, чтобы у семьи был доступ к средствам.
    — добавить доверенного человека к банковскому счёту;
    — оформить доверенность (limited power of attorney), чтобы кто-то мог управлять средствами.
  2. Автомобиль
    — добавить члена семьи в страховку или документы на машину;
    — предусмотреть возможность забрать или продать авто, если его эвакуируют.
  3. Юридическая подготовка
    — заранее составить список проверенных иммиграционных адвокатов;
    — пользоваться только надёжными источниками (профессиональные ассоциации, не соцсети).

“Существуют проверенные источники, например профессиональные ассоциации адвокатов и некоммерческие организации. Это гораздо безопаснее, чем искать помощь в соцсетях,” — подчеркнула Вака, которая также дала рекомендацию, как проверить адвоката: связаться с юридической фирмой через официальный контакт из реестра, а не по номеру, который дали.

План действий должен включать обсуждение с семьёй, что делать в случае задержания, и четкое определение шагов и контактов, с кем связываться. Часто задержанные иммигранты пропадают на дни или даже недели, пока смогут установить с родными связь..

Кроме того, она настоятельно советовала не искать адвокатов через соцсети; осторожно относиться к онлайн-рекламе; избегать «notario» (в США это не юрист); остерегаться людей, предлагающих «всё сразу» — и налоги, и юридические услуги.

Если все-таки вы стали жертвой, то немедленно свяжитесь с платёжным сервисом или банком и сообщите о мошенничестве в соответствующие органы (или через доверенное лицо/организацию).

“Очень важно говорить о таких случаях. Люди, которые знают о подобных схемах, гораздо реже становятся жертвами,” — предупредила Вака.

Говоря подробнее о подаче жалоб в FTC и о политической воле агентства бороться с такими видами мошенничества, Даффан отметила, что “на данный момент FTC не считает себя независимым агентством. Это фактически часть администрации Donald Trump. А администрация Трампа сделала большой акцент на ужесточении иммиграционной политики. Поэтому, скорее всего, FTC будет активно заниматься преследованием мошенничества в сфере иммиграции… когда вы подаёте жалобу в FTC, она попадает не только туда, но и в базу данных, к которой имеют доступ правоохранительные органы по всей стране — включая генеральных прокуроров штатов и другие структуры – это база данных правоохранительных органов. Поэтому, если людям некомфортно делиться своей информацией с государственными структурами, я бы не рекомендовала этого делать”.

“За годы работы мы видели, что мошенники всегда «идут за новостями». Любая кризисная ситуация сразу используется ими. Поэтому рост задержаний неизбежно ведёт к росту мошенничества,” — заявила она.

Помимо иммиграционного мошенничества, иммигранты часто становятся жертвами мошенничества от имени государственных органов (например, IRS или USCIS); ипотечных и жилищных схем и схем, ориентированных на конкретные языковые сообщества.

Ресурсы для иммигрантов

1)Справочники, предоставляемые Американской ассоциацией иммиграционных юристов (AILA), организацией CLINIC и Сетью защитников прав иммигрантов (Immigration Advocates Network), служат источниками информации для поиска надежных поставщиков юридических услуг.

2) Информационная листовка от AILA «Защитите себя от иммиграционного мошенничества». Доступна на английском, испанском, арабском, китайском, французском языках, а также на тагальском и вьетнамском.

3)Доверенность ограниченного действия (Limited power of attorney). Важно найти образец документа, который имеет юридическую силу именно в конкретном штате и округе штата. В качестве примера (исключительно для ознакомления) приводим ссылку на страницу, где размещен образец ограниченной доверенности для штата Вирджиния. 

4) Национальный центр иммиграционного права (NILC) 

5) Нью-Йорк (NYC). 

