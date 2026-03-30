На фоне жёсткой антимиграционной политики Трампа фиксируется рост мошенничества в отношении иммигрантов

Мошенничество, направленное против иммигрантов в США, стремительно растёт. На еженедельном брифинге ACoM 27 марта две опытные юристки — Моника Вака, бывший заместитель директора Бюро защиты прав потребителей и Кати Даффан —, юрист по защите прав потребителей и гражданских прав, бывший юрист Федеральной торговой комиссии (FTC), обсудили наблюдаемые ими мошеннические схемы, а также то, что люди могут сделать, чтобы защитить себя и свои активы, и какие шаги могут предпринять некоторые жертвы мошенничества для восстановления.

Вака и Даффан на протяжении многих лет специализировались на борьбе с потребительским мошенничеством и неоднократно выступали на онлайн-брифингах и очных встречах ACoM, работая в Бюро по защите прав потребителей Федеральной торговой комиссии. Сейчас они ведут частную практику в Вашингтоне, округ Колумбия.

Мошенники зарабатывают на страхе иммигрантов

“В рамках своей новой работы мы активно взаимодействуем с общественными организациями, чтобы понять, с какими проблемами защиты прав потребителей сталкиваются иммигранты сегодня. Сейчас мы видим огромное количество мошеннических схем, направленных на иммигрантов, их семьи — особенно в ситуациях, когда кто-то из близких оказывается в иммиграционном задержании — а также на наиболее уязвимых людей,” — сказала Моника Вака. “Мошенники выманивают тысячи и даже десятки тысяч долларов: когда человек находится в состоянии сильного эмоционального стресса, он особенно уязвим: ему обещают помощь, снятие напряжения, решение проблемы.”

“Задержание — помещение в центр содержания ICE — может произойти очень внезапно. Это угроза для семьи, для её целостности. И часто это сопровождается невозможностью или серьёзными трудностями в получении информации и общении с семьёй и адвокатами. Все эти факторы усиливают эмоциональный стресс. Часто мошенники нацеливаются на людей, у которых внезапно задержали близкого. В такой ситуации семья срочно ищет юридическую помощь, чтобы воссоединиться. Почему схема работает? Потому что используются способы оплаты, которые сложно отследить и вернуть. Возможность вернуть деньги напрямую зависит от способа оплаты, и действовать нужно очень быстро. Но мошенники тянут время, чтобы лишить жертву такой возможности. Они требуют оплату разными способами — иногда известными иногда нет,” — рассказала она.

“Речь идёт о моменте, когда человека задерживают, и он фактически «исчезает». Семья в панике пытается его найти, убедиться, что он в безопасности, и понять, можно ли его освободить. Именно в этот момент мошенники предлагают «помощь». Они могут появиться, когда вы ищете адвоката в интернете, или связаться другими способами. Общая черта: они обещают гарантированный успех — освобождение из-под стражи и решение юридических проблем. Причём это не примитивные схемы. Они очень изощрённые,” — продолжила Кати Даффан. “Нас особенно встревожило то, насколько далеко они заходят, чтобы всё выглядело правдоподобно.”

Она рассказала, что мошенники создают поддельные документы, используют реквизит и другие методы, чтобы выглядеть убедительно. Например, показывают «лицензии адвокатов», которые выглядят как настоящие; используют реальные имена адвокатов; создают фиктивные юридические фирмы; инсценируют иммиграционные слушания, в том числе через Zoom; подделывают решения суда о залоге; выдают фальшивые квитанции о приёме денег. Эти методы убеждает семью платить всё больше: мошенники требуют деньги по частям — сначала небольшой гонорар, затем деньги за подачу на залог, потом сам залог, потом «налоги» и так далее. В процессе могут участвовать разные люди, играющие разные роли.

Используются разные способы оплаты: денежные переводы, Zelle, банковские переводы, Cash App и т.д., иногда они меняются — это затрудняет распознавание мошенничества.

Признаки мошенничества:

— первый контакт через соцсети или онлайн-рекламу, которой стало чрезвычайно много.

Социальные сети размещают платную рекламу, не проверяя легитимность сервиса. По их словам, правительство пытаются бороться с этим, но мошенники находят способы обхода. Им достаточно небольших средств, чтобы размещать рекламу или отправлять сообщения, поэтому они продолжают находить жертв.

— обещание гарантированного успеха (обе юристки подчеркнули, что ни один приличный адвокат не может гарантировать успех дела, особенно в современных условиях постоянно меняющейся ситуации);

— просьбы об оплате трудноотслеживаемыми способами (переводы, криптовалюта, подарочные карты и т.п.);

— требования платить разным «организациям» на разных этапах.

— Теперь о том, как защититься заранее.

Как подготовиться и не попасться на удочку мошенников?

Моника Вака призвала иммигрантов, у кого статус неопределенный, подготовиться с возможному задержанию заранее и подготовить к этому свою семью и близких, чтобы избежать уловок мошенников в состоянии стресса. Она рекомендовала заранее предусмотреть такие моменты:

Финансы. Если задержан основной кормилец, важно, чтобы у семьи был доступ к средствам.

— добавить доверенного человека к банковскому счёту;

— оформить доверенность (limited power of attorney), чтобы кто-то мог управлять средствами. Автомобиль

— добавить члена семьи в страховку или документы на машину;

— предусмотреть возможность забрать или продать авто, если его эвакуируют. Юридическая подготовка

— заранее составить список проверенных иммиграционных адвокатов;

— пользоваться только надёжными источниками (профессиональные ассоциации, не соцсети).

“Существуют проверенные источники, например профессиональные ассоциации адвокатов и некоммерческие организации. Это гораздо безопаснее, чем искать помощь в соцсетях,” — подчеркнула Вака, которая также дала рекомендацию, как проверить адвоката: связаться с юридической фирмой через официальный контакт из реестра, а не по номеру, который дали.

План действий должен включать обсуждение с семьёй, что делать в случае задержания, и четкое определение шагов и контактов, с кем связываться. Часто задержанные иммигранты пропадают на дни или даже недели, пока смогут установить с родными связь..

Кроме того, она настоятельно советовала не искать адвокатов через соцсети; осторожно относиться к онлайн-рекламе; избегать «notario» (в США это не юрист); остерегаться людей, предлагающих «всё сразу» — и налоги, и юридические услуги.

Если все-таки вы стали жертвой, то немедленно свяжитесь с платёжным сервисом или банком и сообщите о мошенничестве в соответствующие органы (или через доверенное лицо/организацию).

“Очень важно говорить о таких случаях. Люди, которые знают о подобных схемах, гораздо реже становятся жертвами,” — предупредила Вака.

Говоря подробнее о подаче жалоб в FTC и о политической воле агентства бороться с такими видами мошенничества, Даффан отметила, что “на данный момент FTC не считает себя независимым агентством. Это фактически часть администрации Donald Trump. А администрация Трампа сделала большой акцент на ужесточении иммиграционной политики. Поэтому, скорее всего, FTC будет активно заниматься преследованием мошенничества в сфере иммиграции… когда вы подаёте жалобу в FTC, она попадает не только туда, но и в базу данных, к которой имеют доступ правоохранительные органы по всей стране — включая генеральных прокуроров штатов и другие структуры – это база данных правоохранительных органов. Поэтому, если людям некомфортно делиться своей информацией с государственными структурами, я бы не рекомендовала этого делать”.

“За годы работы мы видели, что мошенники всегда «идут за новостями». Любая кризисная ситуация сразу используется ими. Поэтому рост задержаний неизбежно ведёт к росту мошенничества,” — заявила она.

Помимо иммиграционного мошенничества, иммигранты часто становятся жертвами мошенничества от имени государственных органов (например, IRS или USCIS); ипотечных и жилищных схем и схем, ориентированных на конкретные языковые сообщества.

Ресурсы для иммигрантов

1)Справочники, предоставляемые Американской ассоциацией иммиграционных юристов (AILA), организацией CLINIC и Сетью защитников прав иммигрантов (Immigration Advocates Network), служат источниками информации для поиска надежных поставщиков юридических услуг.

Поиск иммиграционного юриста через AILA https://www.ailalawyer.com/

(Catholic Legal Immigration Network — Католическая сеть юридической помощи иммигрантам)

(Immigration Advocates Network — Сеть защитников прав иммигрантов)

2) Информационная листовка от AILA «Защитите себя от иммиграционного мошенничества». Доступна на английском, испанском, арабском, китайском, французском языках, а также на тагальском и вьетнамском.

3)Доверенность ограниченного действия (Limited power of attorney). Важно найти образец документа, который имеет юридическую силу именно в конкретном штате и округе штата. В качестве примера (исключительно для ознакомления) приводим ссылку на страницу, где размещен образец ограниченной доверенности для штата Вирджиния.

4) Национальный центр иммиграционного права (NILC)

5) Нью-Йорк (NYC).