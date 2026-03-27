Госсекретарь США Марко Рубио прокомментировал заявления президента Украины Владимира Зеленского о переговорах по мирному урегулированию, поддерживаемых Соединёнными Штатами.

По словам Рубио, гарантии безопасности для Украины вступят в силу только после окончания войны, так как предоставление их во время конфликта автоматически вовлечёт США в боевые действия. Он опроверг обвинения в том, что США якобы вынуждают Украину передавать территории России ради получения этих гарантий, подчеркнув: «Мы этого не предлагаем… Это решение принимает Украина». При этом он отметил, что Россия уже сообщила о своих требованиях.

Госсекретарь подчеркнул, что США стремятся понять позиции обеих сторон и найти «средний путь», поскольку ни одна из сторон пока не готова к капитуляции. Он добавил, что если Украина не примет определённые решения или не пойдёт на компромиссы, конфликт продолжится.

Рубио также отметил, что аналогично поступает Россия: если она не согласится на определённые уступки, война будет продолжаться. США продолжают посреднические усилия, чтобы определить, какие шаги возможны для достижения соглашения, но если это невозможно, конфликт будет продолжаться.

Эти заявления прозвучали на фоне напряжённого публичного обсуждения потенциальных мирных планов в начале 2026 года.