Зеленский заявил о требованиях США вывести войска из Донбасса в обмен на гарантии безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Соединённые Штаты настаивают на предоставлении Украине гарантий безопасности при условии вывода украинских войск с территории Донбасса. Об этом он рассказал в интервью западным СМИ.

По словам Зеленского, американская сторона выразила готовность окончательно согласовать гарантии безопасности на высоком уровне после того, как Украина будет готова отвести свои силы с востока страны. Речь идёт о территориях Донецкой и Луганской областей, где продолжаются боевые действия.

Президент Украины подчеркнул, что Киев не готов принимать такие условия. Он отметил, что на территории Донбасса проживают украинские граждане, и вывод войск, по его словам, поставил бы под угрозу их безопасность.

Украинские власти заявляют, что любые решения о территориальных уступках должны учитывать национальные интересы страны и позицию общества. В Киеве также подчёркивают, что вопрос гарантий безопасности является ключевым элементом возможных мирных договорённостей.

Ранее сообщалось, что США рассматривают различные варианты предоставления Украине долгосрочных гарантий безопасности в рамках будущего мирного соглашения. В частности, издание «Киев Пост», ссылаясь на свои американские источники, сообщает, что США планируют создать в Украине «рай» в случае, если Киев уступит России Донбасс. При этом детали возможных договорённостей официально не раскрываются.