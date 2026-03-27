Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что Третья мировая война уже давно идет и началась именно на территории Украины. Об этом он сообщил, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, события в Украине и конфликты на других регионах мира, включая Ближний Восток, демонстрируют, что глобальное противостояние уже развивается. Он подчеркнул, что начавшаяся война имеет серьёзные международные последствия и затрагивает множество стран.

Ранее президент Украины также отмечал, что действия руководства России стали инициатором этих событий, и окончательный исход конфликта пока неизвестен.

Заявления украинского чиновника вызвали широкое обсуждение в международных СМИ, так как это одно из первых прямых признаний начала глобального конфликта с участием Украины.