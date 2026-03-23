Гражданин России приговорен в США к почти 7 годам тюрьмы за участие в кибератаках на компании

Суд в Южный округ Индианы приговорил гражданина России Алексея Волкова к 81 месяцу лишения свободы за участие в хакерских атаках на американские компании и содействие киберпреступным группировкам.

По данным суда, 26-летний Волков из Санкт-Петербурга помогал крупным хакерским группам, включая группировку Yanluowang, получать доступ к компьютерным сетям компаний. Он находил уязвимости в системах и продавал незаконный доступ другим участникам преступных схем.

Злоумышленники использовали полученный доступ для установки вредоносных программ, которые шифровали данные компаний и блокировали их работу. После этого жертвам предъявляли требования выплатить выкуп в криптовалюте — иногда на десятки миллионов долларов — в обмен на восстановление доступа и отказ от публикации украденных данных.

Следствие установило, что действия Волкова привели к фактическим убыткам на сумму более 9 миллионов долларов, а общий предполагаемый ущерб превысил 24 миллиона долларов. В ноябре 2025 года он признал вину по нескольким обвинениям, включая компьютерное мошенничество, кражу данных и отмывание денег.

Волков был задержан полицией в Риме и экстрадирован в США. В рамках приговора он также обязан выплатить пострадавшим компенсацию в размере не менее 9,1 миллиона долларов и передать государству оборудование, использованное при совершении преступлений.