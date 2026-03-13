Трамп допустил, что Путин может помогать Ирану в войне против США

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин может оказывать определённую помощь Ирану в его военных действиях против США и их союзников на Ближнем Востоке. Об этом американский лидер сказал в интервью телеканалу Fox News.

По словам Трампа, Москва «возможно, помогает им немного», комментируя сообщения о возможной поддержке Тегерана со стороны России. При этом президент отметил, что подобные действия могли быть обусловлены тем, что Россия считает США союзником Украины.

«Я думаю, он может помогать им немного… вероятно, он считает, что мы помогаем Украине», — сказал Трамп.

Это заявление прозвучало после более ранних комментариев представителей администрации. Специальный посланник президента США Стив Уиткофф ранее заявлял, что Москва отрицала передачу Ирану разведывательной информации о позициях американских войск на Ближнем Востоке.

Ранее ряд западных СМИ со ссылкой на источники сообщал, что Россия могла передавать Ирану спутниковые данные и разведывательную информацию, которая потенциально может использоваться для нацеливания на американские военные объекты в регионе. Москва официально отвергает подобные обвинения.