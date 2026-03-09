Соединённые Штаты обратились к России с просьбой не передавать Ирану разведывательную информацию, которая могла бы быть использована для атак на американские силы на Ближнем Востоке. Об этом сообщил специальный посланник президента США Стив Уиткофф.

По его словам, Вашингтон «настоятельно» призвал Москву воздержаться от передачи данных, которые могли бы помочь Тегерану определять цели для возможных ударов по американским военным объектам и инфраструктуре в регионе.

Сообщения о возможном обмене разведданными между Россией и Ираном ранее появились в западных СМИ. В частности, утверждалось, что Москва могла передавать информацию о расположении американских кораблей и самолётов.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не располагает точными данными о том, передаёт ли Россия подобные сведения Ирану. При этом американская сторона продолжает внимательно следить за ситуацией.

В Москве официально не подтверждали информацию о передаче разведданных Тегерану. Российские власти ранее заявляли, что сотрудничество с Ираном носит законный характер и не направлено против третьих стран.

На фоне роста напряжённости на Ближнем Востоке США усилили меры безопасности для своих военных объектов и продолжают дипломатические контакты с союзниками и другими государствами региона.