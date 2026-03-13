Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённым Штатам не требуется помощь Украины в усилении противодроновой обороны на фоне продолжающихся боевых действий на Ближнем Востоке.

«Нет, нам не нужна помощь Украины в защите от дронов. Мы знаем о дронах больше, чем кто-либо. У нас, на самом деле, лучшие дроны в мире», — в интервью телеканалу Fox News сказал Трамп.

Заявление прозвучало после того, как Киев предложил поделиться с США и странами Ближнего Востока своим боевым опытом и технологиями противодействия ударным беспилотникам, в том числе иранского производства.

При этом слова Трампа, по-видимому, противоречат более раннему заявлению президента Украины Владимира Зеленского. Он ранее сообщил, что Киев согласился на просьбу Вашингтона помочь в защите американских военных баз в Иордании.

Ранее Зеленский также заявил, что более десяти стран уже обратились к Украине с просьбой поделиться опытом борьбы с беспилотниками. По его словам, украинские специалисты уже были направлены в Саудовскую Аравию, Катар и Объединённые Арабские Эмираты.