Украина направила в Иорданию группу специалистов по беспилотникам и дроны-перехватчики для защиты американских военных баз. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, украинских экспертов перебросили по просьбе США. Их задача — помочь усилить защиту баз от возможных атак беспилотников, в том числе со стороны проиранских группировок на Ближнем Востоке.

В Иорданию отправлены специалисты по работе с дронами, а также беспилотники-перехватчики, предназначенные для уничтожения других дронов в воздухе. Украинские военные должны помочь с настройкой систем, обменом опыта и организацией противодействия беспилотным угрозам.

Зеленский отметил, что Украина получила значительный опыт борьбы с дронами в ходе войны и готова делиться этими наработками с партнёрами.

Речь не идет о боевом участии украинских военных на территории Иордании. Их роль заключается в технической помощи, консультациях и обучении.