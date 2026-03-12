В Техасе осуждены участники схемы торговли людьми из стран Восточной Европы и России

Photo: Town of Addison Police Department



В городе Аддисон, штат Техас, завершилось федеральное расследование дела о торговле людьми, в рамках которого были осуждены владелец ресторана и его сотрудник.

По данным полиции Аддисона, расследование началось в ноябре 2023 года после того, как правоохранительные органы зафиксировали рост активности проституции в гостиницах города. Детективы полицейского департамента Аддисона совместно с агентами Службы расследований внутренней безопасности США (Homeland Security Investigations) установили существование транснациональной преступной сети, которая перевозила женщин из стран Восточной Европы и России через Кубу и Мексику в район Далласа.

В ходе расследования были выявлены по меньшей мере четыре жертвы торговли людьми, а также предполагаемые организаторы схемы — Вали Алекович Саттаров и Даниил Сергеевич Ли. По данным следствия, они были владельцем и сотрудником ресторана Bubala Café & Grill, где часть женщин также работала.

Оба подозреваемых были арестованы 10 мая 2024 года. Федеральное дело рассматривалось в окружном суде США по Северному округу Техаса.

17 февраля 2026 года федеральный судья Сэм Линдси приговорил Саттарова к 63 месяцам тюремного заключения по обвинениям в отмывании денег и незаконном ввозе иностранцев в США с целью занятия проституцией. После освобождения он также будет находиться под надзором в течение трёх лет и должен выплатить $25 470 в качестве компенсации, а также судебные сборы.

Его соучастник Ли получил 18 месяцев федерального заключения по обвинению во ввозе иностранцев с целью занятия проституцией. После отбытия наказания он будет находиться под двухлетним надзором.

Первоначально обвиняемым также вменялись более тяжёлые статьи, связанные с торговлей людьми и принуждением к проституции, однако в рамках процессуальных соглашений эти обвинения были сняты.