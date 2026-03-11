В США резко возросло внимание к расходам Министерства обороны: за несколько месяцев до начала военных действий против Ирана ведомство потратило около 9 миллионов долларов на омаров и крабовые ножки, сообщает The Independent. Из этой суммы 6,9 миллиона долларов ушло на омаровые хвосты, а 2 миллиона — на королевского краба из Аляски.

Кроме того, в рамках «одномесячного» бюджета, согласно отчетам, Пентагон закупил стейки рибай на сумму 15,1 миллиона долларов и даже заказал рояль Steinway & Sons стоимостью 100 тысяч долларов для главы ВВС. Расходы вызвали критику, поскольку многие американцы сталкиваются с ростом цен на продукты и трудностями с оплатой аренды.

Интересно, что данные траты пришлись на сентябрь 2025 года, период, предшествовавший военным операциям. Эксперты отмечают, что подобные закупки выглядят расточительными на фоне общей подготовки к конфликту и ставят под вопрос приоритеты расходования бюджета обороны.