СМИ: Россия помогает Ирану, предоставляя данные о позициях американских войск

По данным западных СМИ, Россия передаёт Ирану разведывательную информацию о расположении и перемещении американских войск, кораблей и самолётов на Ближнем Востоке. Цель таких действий — помочь Тегерану в нанесении ударов по объектам США в регионе.

Белый дом выразил обеспокоенность этой информацией, отмечая, что помощь России может повысить эффективность иранских атак на американские военные объекты, но не делает заявление о прямом участии российских войск. Представители Пентагона следят за ситуацией и предупреждают о рисках дальнейшей эскалации конфликта.

Ранее Россия уже поставляла Ирану системы радиоэлектронного подавления «Красуха» и делилась опытом противодействия навигационным системам, накопленным во время боевых действий на Украине. Эксперты отмечают, что подобная поддержка делает Россию «теневым партнёром» Ирана в текущей войне и повышает напряжённость в регионе.