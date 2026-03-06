Украина может помочь США и союзникам в отражении иранских дронов

Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что Украина готова предоставить военных специалистов по противодействию дронам для защиты союзников США на Ближнем Востоке. Речь идёт о перехвате иранских ударных дронов Shahed, которые применяются против военных и гражданских объектов.

По словам Зеленского, украинские системы перехвата дронов обладают высокой скоростью, камерами и искусственным интеллектом для обнаружения и сопровождения атакующих дронов. Украина может обменивать свои перехватные дроны на средства ПВО от стран Ближнего Востока, чтобы усилить защиту региона.

Зеленский подчеркнул: «Мы направим наших специалистов только после достижения перемирия в Украине. Пока идёт война на нашей земле, наши возможности и ресурсы должны оставаться здесь для защиты украинского народа».

При этом Зеленский указал на «прекрасные отношения с Россией» у лидеров ОАЭ, Катара и других ближневосточных стран. «Они могут попросить россиян ввести месячное прекращение огня», — предложил он. Как только перемирие будет достигнуто, Киев направит «лучших операторов по перехвату беспилотников в страны Ближнего Востока» для защиты их мирного населения, пообещал он. Зеленский допустил также возможность перемирия на другой срок — «на два месяца или две недели». Он предложил помочь таким же образом Израилю.

Это предложение стало возможным благодаря опыту, накопленному украинскими военными за годы борьбы с российскими и иранскими беспилотниками в ходе войны на Украине. Ожидается, что специалисты Украины будут направлены в страны Персидского залива для оперативной помощи союзникам США после соблюдения условий перемирия.