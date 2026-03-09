В Калифорнии аннулируют около 14 тысяч коммерческих водительских лицензий у иммигрантов

Департамент транспортных средств штата Калифорния (DMV) начал аннулировать около 13–14 тысяч коммерческих водительских лицензий (CDL), выданных так называемым «недомицильным» водителям — людям, не имеющим гражданства США или постоянного вида на жительство.

По данным властей, решение связано с требованием федерального правительства после проведённого аудита. Проверка показала, что у тысяч водителей срок действия коммерческих водительских прав превышал срок их легального пребывания или разрешения на работу в США.

Под действие решения попали водители с различными иммиграционными статусами, включая обладателей временных виз, беженцев и соискателей убежища. Многие из них работают в сфере грузоперевозок, сельского хозяйства и логистики.

В DMV сообщили, что уведомления об аннулировании уже направлены водителям, а сами лицензии прекращают действовать практически сразу после получения уведомления.

Ранее суд обязал власти Калифорнии разработать механизм, который позволил бы водителям исправить проблемы с документами и сохранить свои лицензии. Однако, по сообщениям СМИ, федеральные власти пока блокируют обработку таких заявлений.

Водители, потерявшие коммерческие лицензии, могут получить обычные водительские права класса C, позволяющие управлять только личными автомобилями, но не коммерческими грузовиками.

Ситуация стала частью более широкого спора между властями Калифорнии и федеральным правительством. Ранее сообщалось, что под угрозой могли оказаться от 17 до 20 тысяч коммерческих лицензий, выданных водителям без постоянного статуса в США.