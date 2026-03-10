Президент США Дональд Трамп заявил, что во время разговора с президентом России Владимир Путин предложил ему сосредоточиться на завершении войны в Украина, вместо попыток посредничества на Ближнем Востоке.

По словам Трампа, Путин предложил помощь в урегулировании напряжённости вокруг Ирана и ситуации в регионе. Однако американский президент ответил, что Москве было бы «гораздо полезнее» помочь закончить войну между Россией и Украиной.

«Вы могли бы быть более полезны, если бы закончили войну между Россией и Украиной», — сказал Трамп, пересказывая детали разговора.

Разговор лидеров, как сообщается, затрагивал несколько международных вопросов, включая ситуацию на Ближнем Востоке и продолжающийся военный конфликт в Украине.

Кремль подтвердил, что между лидерами состоялся телефонный разговор, однако подробности обсуждения официально не раскрывались.