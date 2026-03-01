Президент России Владимир Путин направил телеграмму соболезнований президенту Ирана Масуд Пезешкиан в связи с убийством Верховного лидера Ирана Али Хаменеи и членов его семьи. Путин назвал произошедшее «циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права».

«В нашей стране аятоллу Хаменеи будут помнить как выдающегося государственного деятеля, внесшего огромный личный вклад в развитие дружественных российско-иранских отношений, выведение их на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства», — говорится в сообщении Кремля.

В телеграмме подчеркнуто, что убийство религиозного и политического лидера такого уровня будет иметь серьезные последствия для региональной стабильности.

Между тем, Министерство иностранных дел России осудило военные удары США и Израиля по территории Ирана, которые были проведены 28 февраля. В заявлении МИД говорится, что подготовка к этим действиям, включая переброску значительных вооруженных сил в регион, «не оставляет сомнений, что это преднамеренный и необоснованный акт вооруженной агрессии против суверенного государства-члена ООН, совершенный в прямом нарушении фундаментальных принципов и норм международного права».

Российская сторона особенно осуждает попытку прикрыть удары процессом переговоров, якобы направленным на нормализацию ситуации вокруг Ирана, и призывает международное сообщество, включая руководство ООН и МАГАТЭ, дать объективную оценку этим действиям, которые подрывают мир, стабильность и безопасность на Ближнем Востоке.

Россия призывает к немедленному возвращению к политико-дипломатическому пути урегулирования и заявляет о готовности способствовать мирным решениям на основе международного права, взаимного уважения и сбалансированного учета интересов всех сторон.