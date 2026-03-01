В городе Федерал-Уэй (штат Вашингтон) в результате ДТП погиб 45-летний Виталий Сюмбели. Погибший был инженером по электронике и электротехнике и занимался системами управления полётами в компании Boeing.

Photo: GoFundMe

Авария произошла утром 15 февраля в городе Федерал-Уэй. По данным следствия, один из водителей на высокой скорости проехал на красный свет и врезался в автомобиль Сюмбели, который стоял на светофоре. В результате столкновения загорелись несколько машин. Виталий оказался заблокирован в автомобиле и скончался на месте.

У Виталия остались жена Татьяна, с которой он прожил 19 лет, и две дочери — 17-летняя Анастасия и 7-летняя Эвелина. Родные говорят, что семья переживает тяжёлую утрату. В связи с трагедией объявлен сбор средств на покрытие расходов на похороны и поддержку семьи, оставшейся без основного кормильца.

Похороны прошли в славянской церкви Way of Salvation.