Один из наиболее влиятельных шиитских богословов Ирана — Насер Макарем Ширази — официально объявил джихад против США и Израиль. Об этом сообщило иранское информационное агентство Tasnim.

По данным СМИ, религиозный деятель призвал мусульман выступить против Соединённых Штатов и Израиля, охарактеризовав происходящее как «священную борьбу». Его заявление прозвучало на фоне резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Ряд изданий отмечает, что Макарем Ширази является одним из старших представителей шиитского духовенства Ирана и обладает значительным влиянием среди верующих. Официальной реакции со стороны Вашингтона и Тель-Авива на момент публикации не поступало.

Эксперты указывают, что подобные заявления могут привести к дальнейшей эскалации напряжённости в регионе и усилению конфронтации между сторонами.