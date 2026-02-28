Обзор ситуации с вакцинами с участием бывшего исполняющего обязанности директора CDC

Заседание Консультативного комитета по практике иммунизации (Advisory Committee on Immunization Practices) запланировано на 25-27 февраля, по состоянию на 20 февраля, комитет еще не опубликовал повестку дня предстоящего заседания на веб-сайте CDC, но ожидается, что он вынесет несколько рекомендаций по сезонным вакцинам, включая вакцины против гриппа, РСВ и COVID-19. Члены комитета уже выразили обеспокоенность по поводу вакцины против COVID-19 — особенно однодозовой мРНК-вакцины — утверждая, что она опасна и должна быть снята с рынка.

В июне прошлого года министр здравоохранения и социальных служб Роберт Кеннеди уволил всех действующих членов комитета; а многие из новых членов являются скептиками в отношении вакцин. За последний год комиссия Консультативного комитета по практике иммунизации выпустила несколько спорных рекомендаций, в частности, по вакцине против кори, паротита, краснухи и ветряной оспы (MMRV); по отмене вакцинации против гепатита В при рождении; и ужесточение критериев для вакцинации от COVID-19. А в январе этого года председатель Кирк Милхоан заявил, что вакцинация от полиомиелита не должна быть обязательной.

Рекомендации комитета появились на фоне роста числа заболеваний, предотвратимых с помощью вакцин, включая корь, которая была объявлена ​​ликвидированной в начале этого столетия. В США также резко возрос скептицизм в отношении вакцин: согласно опросу 2025 года, проведенному совместно KFF и The Washington Post, примерно каждый шестой родитель — 16% — пропустил или отложил рекомендованную вакцинацию.

На еженедельном брифинге ACoM для СМИ 20 февраля доктор Бессер, генеральный директор Фонда Роберта Вуд Джонсона и бывшего исполняющего обязанности директора Центров по контролю и профилактике заболевании обсудил предыдущие рекомендации комитета, чего ожидать от февральского заседания, а также другие рекомендации, ожидаемые в следующем году. Доктор Бессер, педиатр по образованию, также представил общую точку зрения на вакцины и то, что снижение уровня вакцинации может означать для американских семей в целом, особенно в уязвимых группах населения. Фонд Роберта Вуд Джонсона — крупнейшая благотворительная организация в США, занимающаяся вопросами здравоохранения.

“В моей практике ничто не имело большую доказанную эффективность, чем вакцины”

Я доктор Рич Бессер, президент и генеральный директор Фонда Роберта Вуда Джонсона. Я занимаю эту должность почти девять лет. Как вы слышали, я педиатр и более 30 лет занимался общей педиатрической практикой.

“Более 30 лет, работая в сфере общественного здравоохранения, я также работал педиатром в федерально квалифицированных медицинских центрах, то есть в общественных клиниках. В Центрах по контролю и профилактике заболеваний я начал как «детектив по заболеваниям». Много лет я работал эпидемиологом, а в конце своей карьеры там руководил направлением по чрезвычайной готовности и реагированию в течение четырёх лет, а затем исполнял обязанности директора в начале пандемии свиного гриппа в 2009 году,” — доктор Бессердечный рассказал немного ос воем профессиональном опыте. “Фонд, который я сейчас возглавляю, сосредоточен на будущем Америки, где здоровье больше не является привилегией для некоторых, а становится правом для всех.цЭто смелое видение. Мы далеки от его реализации в Америке. И у меня есть серьёзные опасения, что за последний год мы движемся в неверном направлении.”

“Частично это связано с вакцинами и тем, о чём мы сегодня говорим, но в более широком смысле мы видим администрацию, которая больше не рассматривает роль государства как обеспечение возможностей для здоровья для всех. Поэтому мы видим, что доступ к медицинской помощи в целом ограничивается: к концу этого года миллионы людей, имевших доступ к Medicaid, потеряют его. Очень трудно жить максимально здоровой жизнью, если у вас нет доступа к качественной, комплексной и доступной по цене медицинской помощи,” — с огорчением отметил он.

“Но тема, на которой мы сегодня сосредоточены, — это вакцины. И за более чем 30 лет моей педиатрической практики могу без сомнения сказать: не было ничего из того, что я делал, что имело бы большую доказанную ценность для защиты и поддержания здоровья моих пациентов, чем обеспечение их полной и своевременной вакцинации. Это включало выстраивание отношений с родителями, готовность выслушивать их опасения и вопросы и отвечать на них. И раньше это было намного легче, чем сейчас,” — подчеркнул доктор Бессер.

Доверие к вакцинам упало, потому что что министром здравоохранения является один из ведущих противников вакцинации в стране

“Во время реакции на пандемию COVID в системе здравоохранения и общественного здравоохранения возникло много недоверия. И мне трудно увидеть путь к восстановлению подорванного доверия. Но в кабинете врача, когда рядом ребёнок и мама, папа или бабушка с дедушкой — тот, кто ухаживает за ним, — это пространство должно оставаться пространством доверия, чтобы родитель мог задать вопросы о безопасности вакцины, о том, зачем она вводится и почему в определённом возрасте, чтобы возникло ощущение уверенности. Проблема сейчас в том, что министром здравоохранения является один из ведущих противников вакцинации в стране. Секретарь Кеннеди, ещё до назначения, основал организацию, активно ставящую под сомнение концепцию безопасности и эффективности вакцин. Это противоречит науке и фактам, но присутствие такого человека на столь важной должности подорвало доверие к вакцинации и мы видим последствия по всей стране.”

В Южной Каролине наблюдается масштабная вспышка кори, в прошлом году она началась в Техасе, но она не ограничивается этими штатами. “Вирусам все равно на границы штатов и они не интересуются вашей политической принадлежностью. Если вы не привиты или если вакцина по какой-то причине не сработала, корь вас найдёт и заразит. Это очень наглядный показатель того, насколько хорошо или плохо сообщество или страна проводят вакцинацию”.

“Заседание, отменённое на следующей неделе (25-27 февраля), — это заседание Консультативного комитета по практике иммунизации (ACIP). Этот комитет играл очень важную роль в общественном здравоохранении США, обычно в него входили ведущие национальные эксперты по инфекционным заболеваниям, вакцинам, популяционному здоровью, вопросам неравенства и справедливости в здравоохранении. Они анализировали научные данные по каждой вакцине и вырабатывали рекомендации. Когда я практиковал педиатрию, я каждый год смотрел, что рекомендует CDC в отношении прививки от гриппа, от COVID, и базовых детских вакцин. И для меня крайне болезненно, проработав 13 лет в CDC с преданными своему делу сотрудниками, говорить: я не рекомендую обращаться к CDC за информацией о вакцинах,” — заявил доктор Бессер. “Комитет был распущен министром, а нынешний состав перегружен ярыми противниками вакцинации. Не каждый его член таков, но если в комитет входит человек без опыта в области вакцин и общественного здравоохранения без понимания науки об инфекционных заболеваниях, он не может давать рекомендации для всей страны.”

Где можно получить научно подкрепленную информацию о вакцинациях?

“Поэтому активизировались другие структуры. Американская академия педиатрии, членом которой я являюсь, публикует свои рекомендации. Раньше они практически полностью совпадали с рекомендациями CDC, теперь — нет, но я рекомендую врачам следовать именно им. Родителям, которые хотят узнать больше о вакцинах, их безопасности и эффективности, следует обращаться к Академии педиатрии. Я бы не рекомендовал сайт CDC — он сейчас наполнен дезинформацией и ложной информацией.

“Академия педиатрии и другие медицинские организации подали иск против федерального правительства, заявив, что руководство ACIP было нелегитимным и не основано на лучших доказательствах. Мы подали заявление в поддержку этого иска, как и многие другие. В рамках иска также содержался призыв отменить заседание, но фициально отмену не связали с иском. Возможно, это больше связано с политическим климатом, где представители обеих партий подавляющим большинством считают вакцинацию лучшим способом защиты здоровья сообществ. Думаю, скорее это связано с этим и текущей политической обстановкой. Но я считаю правильным, что заседание приостановлено, потому что встречи за последний год нанесли серьёзный вред здоровью нации,” — заключил добро Бессер.

Он особо подчеркнул, что “крайне важно выстраивать круг надёжных источников и придерживаться его. Можно находить специалистов через профессиональные медицинские ассоциации — например, через Американскую академию педиатрии и Американскую академию семейных врачей. Если обратиться к их разделам для СМИ, они могут связать вас с педиатрами, семейными врачами, специалистами по инфекционным заболеваниям, которые предоставят информацию. Аналогично, в сфере общественного здравоохранения Американская ассоциация общественного здравоохранения может помочь найти экспертов, способных говорить о научной стороне вопроса”.

Вакцина от Covid-19

Отвечая на вопросы журналистов, доктор Бессер сказал, что “не рекомендовал бы получать медицинские советы от политиков. Если вам повезло иметь медицинского специалиста, которого вы знаете и которому доверяете, спросите его”, отметив, что в то же время пандемия COVID-19 привела к общему росту скептицизма в отношении вакцин, учитывая, что многие люди добросовестно привились, но всё равно заболели COVID, а кто-то видел, как их родители умерли даже после прививки.

“Во время пандемии было много трудностей. Как я уже сказал, я руководил направлением по чрезвычайной готовности и реагированию в CDC в течение четырёх лет, в том числе в начале пандемии свиного гриппа. Тогда у нас была очень активная коммуникационная стратегия: общественность слышала нас напрямую по нескольку раз в день. Мы делились тем, что знали, тем, чего не знали, и тем, что делали, чтобы получить ответы. Мы сразу говорили, что многие рекомендации, основанные на экспертном мнении, будут меняться по мере накопления знаний. И изменение рекомендаций — это хорошо, это означает, что мы учимся. Это позволяет давать более точные рекомендации, чтобы люди могли принимать более информированные решения о своём здоровье. Во время COVID-19 CDC был отстранён от прямого общения с общественностью. Политики представляли каждое новое изменение как «переобувание», будто общественное здравоохранение не знает, что делает. Но при любом новом кризисе многое из того, что вы считали верным вначале, будет меняться, и рекомендации тоже. Не было возможности вовлечь общественность и сохранить доверие. Кроме того, вакцины снижают риск заболевания. С вакциной от COVID риск тяжёлого течения, госпитализации и смерти был значительно ниже, чем без неё. Но это не означает, что привитые люди вообще не могли заболеть, попасть в больницу или умереть. Просто таких случаев было меньше. Вакцина против кори — одна из лучших, её эффективность около 95%. Это означает, что 5% привитых всё же могут заболеть корью. В условиях пандемии, когда инфекция быстро распространяется по всему сообществу, это особенно трудно принять. Вакцины на основе мРНК были очень эффективны и безопасны — более 80% эффективности. Но если 100 человек привились, около 20 всё равно могли заболеть COVID. И это серьёзная коммуникационная проблема, потому что те, кто заболел после вакцинации, будут гораздо более заметны и громки, чем те, кто привился и не заболел. Это серьёзный вызов для общественного здравоохранения,” — рассказал он.

“Благодаря федеральному финансированию, вложенному в университеты по всей стране, к моменту появления пандемии COVID-19 у нас уже была научная база. Обычно разработка безопасной и эффективной вакцины занимает два-три года. Однако примерно через год после выявления вируса у нас уже было несколько безопасных и высокоэффективных вакцин, доступных населению. Это стало возможным благодаря инвестициям в исследования и предварительной работе по проверке технологии и её безопасности. За счёт этого были спасены миллионы жизней. Сейчас администрация решила не поддерживать исследования мРНК, и министр здравоохранения отменил финансирование на сотни миллионов долларов. Эти исследования могли привести к новым методам лечения рака и инфекционных заболеваний,” — рассказал он, говоря о безопасности мРНК-вакцины против COVID-19 и соотношении риска и пользы.

“Преимущество технологии мРНК — возможность быстро создавать вакцины против новых болезней. Велась активная работа по разработке мРНК-вакцин против гриппа. Одна из проблем гриппозной вакцины в том, что её эффективность ниже, чем у многих других вакцин, и её нужно делать ежегодно. Если бы удалось создать вакцину против гриппа по типу коревой — одну прививку на всю жизнь — это стало бы огромным достижением для защиты здоровья людей и снижения затрат. Но когда министр здравоохранения заявляет, что он никогда не видел вакцины, которую счёл бы безопасной и эффективной, это создаёт крайне сложную ситуацию,” — сказал доктор Бессер.

“Одна из главных проблем общественного здравоохранения в том, что когда оно работает эффективно, оно незаметно. Вы замечаете его отсутствие — когда люди заболевают в ресторане из-за отсутствия проверок или в бассейне из-за некачественного контроля воды. Но вы не слышите о нём, когда идёте в бассейн и не заболеваете или ужинаете и не получаете пищевого отравления, потому что так и должно быть,” — пояснил доктор Бессер.

Говоря о том, что можно сделать, чтобы восстановить общественное доверие, доктор Бессер отметил, что “пока люди не начнут видеть в своих сообществах болезни, которых не было на протяжении их жизни, будет очень трудно получить необходимую поддержку. По всей стране предпринимаются серьёзные усилия по отмене обязательных требований вакцинации для детей, посещающих школу. Для меня это одна из самых пугающих идей, которые я видел за свою жизнь. Потому что это означает, что если вы отправляете ребёнка в детский сад и решили его вакцинировать, вы не знаете, не будет ли он сидеть рядом с невакцинированным ребёнком, который потенциально может передать ему что-то очень серьёзное и тяжёлое”.

“Как мировое сообщество мы были очень близки к полному искоренению полиомиелита на планете. Единственная болезнь человека, которую нам удалось полностью ликвидировать, — это оспа. Существует глобальная инициатива по ликвидации полиомиелита. Я не думаю, что она будет успешной, и одной из главных причин является то, что здесь, в Соединённых Штатах, мы отходим от обязательства обеспечивать каждому ребёнку в каждом сообществе доступ к вакцинам, защищающим здоровье. Это очень печальная ситуация. Если вы родитель, который никогда не видел полиомиелита и мало знает о том, что это за болезнь, и при этом человек, возглавляющий консультативный комитет при CDC, говорит, что вакцина против полиомиелита не должна быть обязательной, а должна быть вопросом выбора, — родителям становится сложно ориентироваться. Они могут подумать: «Мы же не видим полиомиелит в Америке, зачем делать ребёнку прививку, если она может вызвать капризность или боль в руке?» Но сама мысль о том, что полиомиелит может вернуться в нашу страну, разрушительна. Я посещал больницу для больных полиомиелитом в Индии и видел последствия в сообществах, где не было такого доступа к вакцинации. Это инвалидизирующие последствия. Каждая новая вакцина, защищающая наших детей, для меня — почти чудо. Когда я проходил ординатуру по педиатрии в Балтиморе, я видел множество заболеваний, включая различные виды менингита, которые сейчас практически не встречаются. Но с новыми рекомендациями ACIP некоторые из этих болезней могут вернуться,” — предостерег он.

Рассказывая о вакцины от гепатита Б, доктор Бессер отметил, что эта вакцина “поистине удивительная. Она не только снижает риск заражения гепатитом B, но и предотвращает рак печени и цирроз. Это, по сути, противораковая вакцина, т.к. одна из основных причин рака печени у взрослых — хроническая инфекция гепатита B. У многих людей вирус остаётся в организме, вызывая длительное воспаление печени, что со временем может привести к циррозу и раку… Когда начали вакцинировать новорождённых детей, нам практически удалось устранить гепатит B в США. Теперь я опасаюсь, что мы снова увидим рост заболеваемости — возможно, спустя десятилетия, потому что основная цель вакцинации — предотвратить рак, возникающий позже в жизни”.

Иммигранты и вакцинация

“Усиление иммиграционного контроля со стороны ICE стало барьером для получения медицинской помощи. Опасения, что сотрудники ICE могут появиться в медицинском учреждении, не являются беспочвенными. Иммигрантам и так трудно найти врача, говорящего на их языке и понимающего их культуру. Для недокументированных людей доступ к медицинским услугам и совместному принятию решений становится практически невозможным. Многие вакцины вводятся в государственных клиниках. Насколько мне известно, федерально квалифицированные медицинские центры и общественные клиники не собирают и не передают иммиграционную информацию. Но это не означает, что к данным невозможно получить доступ незаконным способом,” —отметил он, говоря о доступности вакцин для иммигрантов.

“США теряют позиции мирового лидера в биомедицинских исследованиях”

Как снижение уровня вакцинации вслед за спорными рекомендациями CDC и заявлениями некоторых политиков может повлиять на стоимость медицинского страхования, финансирование медицинских и научных исследований, позицию США как мирового лидера, а также на качество и продолжительность жизни среднего американца?

Отвечая на вопрос журналиста “Славянского Сакраменто” как ситуация с вакцинацияй и финансированием научных исследований, доктор Бессер отметил, что “США теряют позиции мирового лидера в биомедицинских исследованиях. Национальные институты здравоохранения сокращают финансирование критически важных исследований. Мы также теряем позиции в глобальной дипломатии в сфере здравоохранения. Ранее США через USAID активно поддерживали программы иммунизации и другие инициативы по всему миру. Сейчас мы отказываемся от важного дипломатического инструмента и от своей этической ответственности как члена мирового сообщества”.

“Существует миф, что жители США живут дольше всех. США не входят в первую десятку стран по ожидаемой продолжительности жизни. Причин много. Мы — единственная богатая страна, где не у всех есть доступ к медицинской помощи, и возможность обратиться к врачу зависит от платежеспособности. Если у вас много ресурсов, вы можете жить очень долго. Например, в Принстоне, штат Нью-Джерси, ожидаемая продолжительность жизни при рождении составляет 87 лет. В Трентоне, в 14 милях оттуда, — 73 года. Четырнадцать миль — четырнадцать лет разницы. Мы финансировали исследования, позволяющие анализировать продолжительность жизни по районам переписи населения. Можно увидеть огромные различия даже между соседними кварталами. И нынешняя политика, на мой взгляд, только усилит эти различия,” — отметил он.

“Всемирная организация здравоохранения — часть системы ООН — занимается защитой глобального здоровья. Инфекционные заболевания не признают границ. Многие новые патогены возникают там, где пересекаются животные, люди и окружающая среда. Участвуя в работе ВОЗ, мы защищаем и себя, помогая контролировать болезни там, где они появляются. Кроме того, у богатой страны есть моральная обязанность быть частью глобального сообщества и обеспечивать доступ к вакцинам повсюду. Выход из ВОЗ не сделает американцев более безопасными — наоборот, он увеличивает риски,” — доктор Бессер прокомментировал выход США из ВОЗ.

Он отдельно отметил, что многие штаты объединяются и разрабатывают собственные согласованные рекомендации по вакцинации, фактически восполняя роль CDC. Он упомянул проект Vaccine Integrity Project при Университете Миннесоты, который занимается анализом данных и формированием научно обоснованных рекомендаций.

Говоря о питании, проблема доступа к качественной, настоящей пище реальна. “Но говорить людям «ешьте меньше переработанных продуктов», не учитывая экономические условия, недостаточно. Многие семьи просто не могут позволить себе более здоровые продукты,” — подчеркнул доктор Бессер. “Я хотел бы видеть реформу школьных обедов: более половины детей в США получают основной приём пищи в школе, но финансирование крайне ограничено, и всё меньше школ имеют кухни для приготовления настоящей еды.”

В завершении брифинга он предостерег, что следующая пандемия обязательно будет. “Мы не знаем, когда и от чего. Но я уверен, что мы будем менее подготовлены, чем к COVID, из-за ослабления CDC, сокращения финансирования местных органов здравоохранения и отхода от международного сотрудничества”.

Елена Кузнецова, Slavic Sacramento | American Community Media Services